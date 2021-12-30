香港 和澳門 都是在清廷王朝手中，割讓給英國 和葡萄牙而成為它們的殖民地。

由於歷史原因和政治條件有異，香港和澳門變成大不相同的社會。澳門在葡萄牙手中已有500年的歷史，當年葡萄牙是海運大國，航海家駕駛船隊遠赴亞洲，發現澳門；這片土地氣候溫和，又有淡水，後面還有廣東粵海整片大陸，是個補給的好港口。

當時葡萄牙是歐洲屬於較落後又沒有多大政治野心的國家，同時缺乏有遠見的政治家，因此沒有花太多力量去管治、規畫和發展澳門。

小滿清政府也樂見葡方船隊的停留，視之為萬邦來朝的外國人士。留在澳門的葡籍人士鍾情粵海生活，加上已遠離歐洲多年，當年交通不便，他們已斷了與故土聯繫；且許多與華人通婚，他們講粤語吃中國菜，儼如半個中國人，多數從事澳門警政工作，保留若干優越感。

中國歷來默許葡萄牙人的存在，由葡國任命的澳門總督多數沒有大作為，任期結束後帶著豐厚報酬和禮物返祖國，彼此相安無事。 葡萄牙在歐洲只是個小國，也是個窮國，政治、經濟、文化對世界沒有影響力；澳葡當局是個弱勢政府，當地左派才是真正話事人。

澳門政治上立場中立，保留小部分來自帝汶的僱傭兵，沒有任何防禦能力，治安由葡警處理；海軍僅有兩艘小型炮艇，每遇颱風，事後都要維修，澳門人戲稱為「撕得爛」和「搣得開」。

二次大戰，澳門被日軍包圍，仍能歌舞昇平，成為粤人避難之地。亦因為中立，容許各種勢力存在，地下黨乘勢而起，在地下澳督何賢控制下，左派勢力抬頭，建立「進步勞工團體」和婦聯街坊組織，成為維護社會穩定重要的支柱。台灣機構被逼退時，連國府駐澳門最後一任情報站站長程一鳴也起義回歸。

上述原因令澳門回歸全程由共產黨一手控制，掃除一切障礙，回歸過程沒有發生任何脫序之舉。

反觀香港，則在英國這個老牌帝國主義和殖民主義國家統治之下。英國仗著工業革命成果，船堅炮利，殖民地遍布全球；人文科學開花結果，哺育莎士比亞名劇作和邱吉爾等偉大政治家，國勢鋒頭一時無兩。

香港實行資本主義制度，以自由法治為發展基石，締造出香港黃金時代，躍為世界金融中心。

鐵娘子乘福克蘭一役戰勝阿根廷餘威，與中國談判回歸一事。最後一任港督彭定康是當時英國首相梅傑（Sir John Major，香港譯馬卓安）死黨，是個活躍政壇擅於做秀的政客，任內主要工作布下回歸退守的步驟。

經歷80年代中英多埸談判，初期彼此唇槍舌戰，互不相讓，最後互諒互讓，終於簽署香港回歸文件，著手制定照顧各方利益的港區基本法。

經20年時間證明此法可行，港人絕大多數均熱愛祖國，不知港獨為何物。近期香港情勢有變，是利是害，最終會由歷史作評説。香港所走的路，複雜性和難度不是澳門所能比。