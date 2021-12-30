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疫情下第二個聖誕

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

陽光普照的天氣持續數月，令人以為香港沒有了冬天，怎料在冬至前掛上1號戒備訊號，天氣變得寒冷有雨，為這個冬至和聖誕節帶來一點寒意，也算是應景。

眨眼之間，今年已是疫情下的第二個聖誕節。還記得去年12月初，政府收緊社交距離措施，餐飲場所限制不多於2人共食，晚上6時後就不設堂食；學校停課，許多機構繼續留家工作；市面一片冷清，沒有半點節日氣氛。

收緊的措施一直持續到農曆新年，那個情景永遠難忘。

今年就大大不同了，雖然仍然要戴上口罩，未通關，大家已習慣留在香港找節目，街上到處可見人頭湧湧，食肆酒店生意興旺，工展會也十分旺場。不少公司安排同事食飯聯歡，氣氛熱鬧。

我們做了一次新嘗試，在不同的辦公室舉行舞蹈快閃活動，由管理團隊粉墨登台，為同事獻出我們的第一次，在公司內跳群舞，演繹公司為慶祝120周年設計的「中電愛跳舞」。

為求博得同事一笑，也顧不得那麼多儀態，群鶯亂舞下惹來不少笑聲掌聲，口罩下可以見到充滿笑意的眼神，令本來嚴肅沉悶的寫字樓變得熱鬧非常。

不要以為舞蹈只有短短的2分鐘，對於長期久坐不動的上班族，這支看似輕鬆的舞步，其實一點不容易，運動量大；不過能夠同團隊打成一片，自己也感到開心愉快，為這個聖誕節送上祝福和歡樂時光。

希望下一年的聖誕節我們可以放下口罩，以笑臉歡度佳節。

聖誕節 口罩 香港

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