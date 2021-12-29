現在的香港 已逐漸改變成「新香港」，無論表面和內在都有截然不同的新面貌。

有很多不習慣新改變的「香港人」，紛紛移民 到世界各地，尋求新生活。他們有一個特別的共同點，雖然已遷居外國，仍然很自豪地告訴外國人，他們是來自香港的「香港人」，目的不是搏取人家同情他們在香港的遭遇，或搏取外國優越的社會福利；相反地他們以能在別國自立為榮，並且勤奮進取，用智慧和能力打造自己的未來。這種發奮圖強和不靠人的精神，贏得外國人的讚賞，讓後來的香港移民受到更多的歡迎和敬重。

「香港人」為何有這種超然的特性，有很大的程度與出身地香港有關。或許有很多人不知道，實際上在回歸前港英政府年代，大部分留港的居民都是僑民（香港人），不是國民，只有少數英國 移民和歸化英國的外國人和中國人，才算英國殖民地國民；其他長期合法華裔居民都是沒有國籍的僑民，他們既沒有中國護照或中華民國（台灣）護照，在法理上，他們既不是中國大陸國民，也不是中華民國國民。

他們想進入中國大陸或台灣，只能以「香港永久居民」身分申請旅遊護照，如獲批准，才能作短暫入境停留，如同其他外國人一樣。難怪有無數的香港永久居民，都認為他們是「香港人」。

長久以來，「香港人」從來都沒有期望港英照顧，像一個沒有至親的孤兒，所以自立性很強，凡事都要靠自己努力，極盡艱苦，用「苦楚等於激勵」的精神，去自力更生，從「沒有」變成「有」，經過近百年的艱苦磨練，才逐漸形成一個獨特群體，是為「香港人」，與一般國民有別。

這個群體因為寄人籬下太久，在回歸祖國後，欣然接受成為中國人，而且非常愛國，比居住在大陸的人有過之而無不及，他們愛國之情，早在回歸前已表露無遺；當年大陸飢荒時期，他們節衣縮食，披風戴雨輪候寄送食物用品包裹往大陸，救濟苦難同胞，義不容辭，為的是血濃於水。對當年天安門事件後，每年都準時燃點蠟燭悼念死難同胞，手足之情流於這愛國行動間。除此之外，還有數次捐錢出力救助在地震受災的同胞。

當今天在美國遇上年老的中國人，談及當年「香港人」的救助事蹟，仍感動淚下，說如果沒有愛國的「香港人」， 他們絕對不能活到今天。

今日「香港人」有幸成為偉大的中國人，但相比之下，對也稱為「香港人」而感到更加自豪。