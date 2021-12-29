佳節期間，總會想到豐富大餐。如果選擇西餐，以法國菜為指標，高價格可換來細緻的餐飲體驗；義大利 菜相對價錢親民，其他歐洲地方菜，都有特色但並不吸引。德國的香腸、英國的炸魚，都是一試無妨，但不會令人留下印象，還有些會叫人搞不清的，例如義大利和西班牙燉飯，兩者都是地中海風味，不過前者感覺精巧細緻，是主菜後的一道小食，後者則是一大鍋雜燴飯，跟香港 「碟頭飯」有點相似。

西班牙出產優質伊利亞火腿，也曾經有堪稱「全球最佳」的鬥牛犬餐廳，但不足以使西班牙菜在世界舞台上追及毗連的法國菜。這可以從歷史說起，大部分美食都曾經受皇室加冕，才能夠在社會普及到風靡國際，但昔日的西班牙宮廷雇用的是法籍廚師，王室成員也偏好法國口味，其次的是義大利菜。

地道的西班牙菜得不到貴族垂青，保留了庶民風味但就無法變得細緻，最有代表性的烹調，首選是燉菜(cocido)，有歷史學家認為與猶太 人安息日有關，廚師在星期五開始烹煮食材，加入肉片後用微弱的餘炭慢煮，到第二天就可以食用。但我認為烹調方法應該和食材有較直接的關係，西班牙人愛吃牛肉和野味，這些肉質較韌，以慢火燉煮可以軟化肉質，方便進食和消化。

西班牙各地都有不同的特色燉菜，較為香港人熟悉的，應該海鮮燉飯 (paella valenciana)，源自瓦倫西亞地區，那裡在東臨地中海，海產豐富，而且盛產稻米。不過，早期的燉飯與海鮮無關，當地農民在田野捕捉野兔、蝸牛，再加上蔬菜和米，放在平底鍋烹煮，最後加入高湯而成。可以想像農民下田前開始燉煮，完成耕種後剛好傳來飯香，犒賞辛勞的一天，但田野菜走入城巿還得加以改良，由原來的蝸牛改為海鮮，最後還會加入些少番紅花增添香氣。

說回和義大利燉飯最大的分別，同樣是海鮮、高湯，兩者差異在於選用的米，義大利燉飯用的是卡納羅利米(Carnaroli)，澱粉含量高，在吸收高湯的同時會排出澱粉，造出濃稠口感；而西班牙燉飯用的是瓦倫西亞米(Valencia)，可以吸收大量高湯，但烹煮時不會爆裂，只會釋出少許澱粉，也不會沾黏，有種扎實的口感。但在香港，很多餐廳都不會細分米的品種，用義大利米煮西班牙燉飯還算是異國風情，用上日本米的話，就變成煮熟的海鮮丼了。