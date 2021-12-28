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嚇破膽的小孩

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

使用驚嚇手段教育小孩，讓小孩嚇破膽，從而令他們牢牢記著你想孩子記著的東西。這手法，行嗎？

行，兼且成效迅速。

不信的話，你可隨時將一個你認為是頑皮的小孩，關進黑房裡，看看會如何？小子會使勁地打門哭喊：「嗚嗚……快啲放我出嚟呀……我好驚呀……我以都後唔敢啦！」

看，小孩的壞行為就能輕易解決了，多麼的簡單。可是，曾經歷嚇破膽的小孩，大多會出現怪異的行為，會尿床、會半夜嚎哭、會頓失胃口等。

更奇怪的，是當中有被嚇大的小孩，不僅不再哭，更會主動安靜地走進黑房裡，明顯是跟你對著幹。驚嚇手段頓然不再奏效，這孩子就更頑劣更難教。

以驚嚇手法教孩子，看似成效快速，但隨之而來的負面影響，是難以估計的。

小時候看過一齣黑白電影《The Three Faces Of Eve》，從而引起我對研讀心理學的濃厚興趣。劇中人患了「多重人格障礙症」，經常不自覺地遊走於多個極端的性格裡。最後，精神科醫生搬出了她患病的原由，是因為夏娃小時候，於祖母的葬禮中，有大人迫她吻別祖母的屍體，令小孩陷入歇斯底里的驚恐中，因而觸發日後的障礙症。

當然，我不會武斷地說，所有經歷過嚇破膽的小孩，長大了都會變成「三面夏娃」。但硬要小孩承受小小心靈未能負荷的驚嚇，有機會觸發的負面影響，倒是絕對不能輕視的。

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