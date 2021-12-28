我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

共時性原理

〈六合飛翔〉岑逸飛

瑞士心理學家榮格喜歡易學，他的學《易》心得，主要是他在1920年提出「共時性」（synchronicity，又譯同時性、同步性）原理，內涵包括「有意義的巧合」，用於表示在沒有因果關係的情況下，出現的事件之間看似具有意義的關聯。

榮格為這個概念下了幾種不同的定義，如「非因果性原理」、「有意義的巧合」以及「非因果性平行」。

他認為，這些表面上無因果關係的事件之間，有著非因果性以及有意義的聯繫，而這些聯繫經常取決於人的主觀經驗。

其實「共時性」原理指的是自然事物間的關係，特別是在「心」與「物」之間，即內心感知的事件與外界的現實，會相互呼應，內心的預感經常反映真實。也就是說，一個人內在主觀的心靈狀態，會有一種奇妙的一致性。

從另一角度來看，榮格的「共時性」原理，是中國傳統的「天人感應」與「天人合一」觀念的另一種表述，也是中華民族的宇宙觀與生命觀的神髓，與西方的實證傳統自是大異其趣。

西方的實證傳統，重視「反覆實驗」，認為占卜的靈驗，僅是巧合。但榮格認為，西方的因果律，不過是「統計學上的真理」，他在治療病人過程中採用占卜方法，其療效遠非機率所能解釋。

榮格從多年臨床所看到的情況，通過占卜活動可以將人的潛意識以象徵形式展現，從而顯示心理世界與現實世界奇妙的對應性和平行性。

其實榮格所反對的因果律，是西方以線性邏輯來推演，講一因一果的自然因果律，有異於佛學以全方位看多因一果的因果律。

榮格所說的奇妙對應性，不外是「同聲相應」，「同氣相求」現象，但其中的因果關係，又未必是人類知識所能徹底明白。

上一則

落實永續經濟 過剩農產變身保健品 澄交開創藍海市場

下一則

雪橇冒險

延伸閱讀

花2800萬卻臨時放棄與貝佐斯上太空「神秘競標人」曝光

花2800萬卻臨時放棄與貝佐斯上太空「神秘競標人」曝光
房地產承壓 中國富人保值標的轉向精品錶

房地產承壓 中國富人保值標的轉向精品錶
好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水

好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水
紀念太極拳申遺一周年 時報廣場虎虎生風

紀念太極拳申遺一周年 時報廣場虎虎生風

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00

不打不成器？

2021-12-26 02:02

接受命運

2021-12-22 02:01
吳孟芸／圖

暗櫃裡的情書

2021-12-25 02:02
陳玉慧在書中，也重新梳理了自己對感情的想法。(攝影／沈昱嘉)

就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

2021-12-25 06:00
倩華／圖

台北小姐

2021-12-20 02:02

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官