瑞士心理學家榮格喜歡易學，他的學《易》心得，主要是他在1920年提出「共時性」（synchronicity，又譯同時性、同步性）原理，內涵包括「有意義的巧合」，用於表示在沒有因果關係的情況下，出現的事件之間看似具有意義的關聯。

榮格為這個概念下了幾種不同的定義，如「非因果性原理」、「有意義的巧合」以及「非因果性平行」。

他認為，這些表面上無因果關係的事件之間，有著非因果性以及有意義的聯繫，而這些聯繫經常取決於人的主觀經驗。

其實「共時性」原理指的是自然事物間的關係，特別是在「心」與「物」之間，即內心感知的事件與外界的現實，會相互呼應，內心的預感經常反映真實。也就是說，一個人內在主觀的心靈狀態，會有一種奇妙的一致性。

從另一角度來看，榮格的「共時性」原理，是中國傳統的「天人感應」與「天人合一」觀念的另一種表述，也是中華民族的宇宙觀與生命觀的神髓，與西方的實證傳統自是大異其趣。

西方的實證傳統，重視「反覆實驗」，認為占卜的靈驗，僅是巧合。但榮格認為，西方的因果律，不過是「統計學上的真理」，他在治療病人過程中採用占卜方法，其療效遠非機率所能解釋。

榮格從多年臨床所看到的情況，通過占卜活動可以將人的潛意識以象徵形式展現，從而顯示心理世界與現實世界奇妙的對應性和平行性。

其實榮格所反對的因果律，是西方以線性邏輯來推演，講一因一果的自然因果律，有異於佛學以全方位看多因一果的因果律。

榮格所說的奇妙對應性，不外是「同聲相應」，「同氣相求」現象，但其中的因果關係，又未必是人類知識所能徹底明白。