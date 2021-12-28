自從跟教練學習高強度間歇訓練（HIIT）之後，每朝爭取時間，在運動室還未開門時，自行在樓下公園練習，掌上壓有之，仰臥起坐有之，弓箭步有之，冬天冷風中，仍然做到滿身大汗。

這天練習完要回家之際，轉身見到公園長椅上，有一位伯伯正以雙腳蹺著椅背，上身凌空做仰臥起坐。

做這種高難度動作，而且年紀看來不輕，令我好奇，開始攀談起來。他笑說：「我每朝沿山上快速步行一圈，然後在此做運動，更可利用鞦韆做倒立。」我更好奇：「如何在鞦韆做倒立？」他轉身演示，利用現有的鞦韆，雙腳蹺著兩邊鋼鏈，倒轉凌空，然後利用腹肌彎身向上，有如凌空瑜伽。

我看得目瞪口呆之際，他又說：「我看你每朝做掌上壓，只做那麼幾十下，未必鍛鍊出很強的肌肉 ，看看我吧！」縱身一躍而下，即雙掌雙腳著地，用強而有力的肩膀及背肌，示範有力而輕快的掌上壓，然後一躍而起。

「我今年72歲了，你看像不像？」當然一點也不像。一般長者伏在地下，往往爬不起來，這位伯伯卻是虎背熊腰，背肌賁起，掌上壓動作靈敏。保持龍精虎猛並不難，只要有決心、有毅力，加上樓下有一個小公園，努力不懈，人人都可以成為公園運動健將。