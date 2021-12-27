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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

攀登14絕嶺的幕後英雄

〈藝行者〉陳文剛

Nirmal Purja（寧斯普爾加）在紀錄片「14絕嶺︰不可能的創舉」（14 Peaks）中，計畫用7個月時間攀登世界14座超過8000米的高峰，最後排除萬難，以6個月又6天，分3個階段跨越3個國家領土，完成他的「可能計畫Project Possible」，打破了6項世界登山紀錄；比起第一個完成攀登全世界最高14個山峰的人Reinhold Messner（萊茵霍爾德‧梅斯納爾），用了16年時間，可說是快得令人難以置信。

當然Nirmal一個人是沒可能完成的，他有好幾個登山拍檔負責不同工作，他要告訴世人，每一個歐美登山家能成功登上世界之巔，背後都有不只一個不知名的尼泊爾人幫助。今次他整個團隊全部都用尼泊爾人，還鄭重介紹團隊每一個人的名字。他要告訴世人，尼泊爾人在登山界中是世界頂尖能手，協助推動尼泊爾登山事業的發展。

正如舞台上，觀眾看見的只有演員，但成就整個演出的是幕後工作人員、設計師及行政人員，往往就有十多廿人，在演出背後辛勞了數個月，投放了不少創意與心力，他們的名字值得我們去知道及記下，他們都是幕後的真正英雄。

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