恢復去公園晨運後，有幸認識一位健談的晨運友。他介紹自己：從小住在鵝頸橋，一個象徵香港 繁榮的地區；我笑稱只知那是打小人勝地，卻不知有何特色，連在何方我也不知道。沒想到因此引起他的談興。

那地區在維園西南、銅鑼灣和灣仔中間、軒尼詩道之南、堅拿道的兩旁。堅拿即運河的譯音，原來山上的溪水就是經該區出海，因為低窪潮濕，百多年前，很少華人居住，連中文名稱都沒有(英文名叫「寶靈頓」)。政府為疏通溪水以開拓地方，因此把附近的溪水引入，成為小運河，把開拓的地皮供應給地產商發展。人多了，為方便居民來往，在河的下游築了一條橋，由於運河似鵝頸般彎曲，因而稱為鵝頸橋，此後居民就稱該區為鵝頸橋；日後，該橋更以打小人而聞名。

隨著地產發展，鵝頸橋全區開發，運河被改為下水道，上蓋建成堅拿道，當經軒尼詩道時，就以天橋跨過；這橋承傳稱為鵝頸橋，因橋南低處，東接登龍街和羅素街的街口，西接灣仔道口，這三叉路口正適合傳統打小人，成為日後吸引遊客的景點。

堅拿道西面，還有一條互相平行的大道，就是寶靈頓道。靠近這條街道的西邊，在直過的灣仔道南北兩邊，就是鵝頸橋街市。他父親經營的餐廳就在街市旁邊的灣仔道，為了晚上方便回家，他們住在附近的登龍街；從小他就生活在鵝頸橋，直到來美深造。

學成在美定居後，常常和太太返港去鵝頸橋探親，目睹鵝頸橋幾十年的繁榮發展：登龍街南面商住兩用高廈林立，又有大酒店和購物的時代廣場，經常有商品展以吸引遊客；而西面的鵝頸橋街市更興旺，多了許多美食 大牌檔，和各式料理的餐廲，他父親退休 出讓的餐廳成了著名的老字號。不少遊客就是慕名鵝頸橋景點、享美食和購物而來，鵝頸橋於是成為旅遊勝地。

香港實施自由貿易，入口貨品不徵關稅、沒有購物稅，各國名牌精品多而便宜，成了購物天堂。香港更集大陸南北美食、全球美食的精華，吸引不少老饕慕名而來，又兼有東方之珠之稱的夜景，不算金融經濟和其他發展條件，單是無煙(旅遊)工業，已足令香港繁榮；鵝頸橋正是香港發展的縮影。