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榮格與「易經」

〈六合飛翔〉岑逸飛

約十年前播映的影片「危險療情」（A Dangerous Method），講述兩大心理學家，佛洛伊德與榮格的決裂。片中女角是俄國人莎賓娜，天資聰穎，卻因童年時被父親性虐而患上精神病，19歲那年被母親送到瑞士，給榮格診治。

榮格以佛洛伊德的傾談方法治癒莎賓娜，並鼓勵她返回校園，令她由瘋婦變成心理分析師。與此同時，已婚的榮格亦闖進莎賓娜的心扉，犯下醫生和病人不可戀愛的天條，但兩人最終還是分手了。

此片更涉及榮格與佛洛伊德師徒兩人在學術上的爭辯，佛洛伊德執著於以性欲論解釋人類一切行為，而榮格則沒有這麼極端，其思想較開放，對中國文化情有獨鍾，因而被佛洛伊德斥為迷上玄學，遠離西方講求實證之路。

佛洛伊德醫治精神病人，是對病人的夢境作解析，從其潛意識尋找病根。榮格則不止於解夢，且還用上「易經」占卜，後來更採用佛學的曼陀羅為輔助工具。榮格不懂中文，他與易經的淵源，要得力他的好友衛禮賢（Richard Wilhelm）。衛禮賢是德國人，是新教牧師，曾到中國青島傳教，留居中國20多年，醉心易學，並將易經譯成德文，當時被認為是最好的德文譯本。

榮格在未與衛禮賢相遇之前，對易學已感興趣，認識衛禮賢後，對此道更是如虎添翼。在一篇題為「易與中國精神」的序言，榮格說出了他的學「易」經過，並且解釋了幾個卦，如鼎卦、賁卦、晉卦、坎卦、井卦等，足以說明他對易經用功之勤、鑽研之深。晚年他隱居瑞士的波林根（Bollingen），經常坐在塔樓旁的百年老樹下，身邊放著易經，用蘆葦代替蓍草來卜卦，覺得易經常能提供某些出乎意料的中肯提示。

佛洛伊德 德國 俄國

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