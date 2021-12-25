佛門不講習慣，卻說「習氣」。「習氣」之「習」，是指習以為常的行為﹔「習氣」之「氣」，不是氣體，而是微能量，有物質內涵，從先天或前世因或業力而來。

習慣多是後天養成，習氣則是無始以來乃至現今，從起心動念，沾染世間的生活習性，舉手投足和言語之間流露，形成似是不變的規律和模式，猶如貯酒器雖經洗淨，仍有酒氣。

佛門認為一切煩惱，皆分現行、種子、習氣三者。所謂「煩惱」，梵語叫「吉隸舍」(klesa)，包括貪欲瞋恚愚癡等諸惑，煩心惱身，名為「煩惱」。唯識宗則指煩是擾義，惱是亂義，擾亂身心，故名「煩惱」。而現行與種子，唯識宗又認為，八識中的阿賴耶識，具有生一切法的功能，稱為種子，而種子生現前的色心之法稱為現行，現實生活把現在施行的、現在有效的均稱現行。

至於習氣，佛門指煩惱的餘氣。當然，「習氣」一名僅是譯名，梵語稱為vasana，又可譯作煩惱習、餘習、殘氣。略稱習，佛典記載，難陀有淫習、舍利弗及摩訶迦葉有瞋習、卑陵伽婆跋有慢習等，都是習氣之例。

煩惱難斷，習氣更難改。有則寓言最能說明這點。話說有只毒蝎曾央求烏龜背牠過河，並保證不會啄龜，因為過河時萬一啄死烏龜，牠也不能獨生，結果到了河中央，牠習氣未除，向烏龜頭上啄了一下。

其實修行就是改習氣。為甚麼習氣難改﹖因為習氣像彈簧一樣，改習氣便要把彈簧拉直、拉平，若是一放鬆，它又回捲。難怪曾子說「吾日三省吾身」，每日反省一次不夠，會警覺性不足，一定要用功不中斷，加強薰習力量，精進才有成效而不退轉，否則改掉的習氣又會反撲而故態復萌。