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餐飲業科技轉型

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

香港疫情緩和，要打這場「疫境」波，香港人充分發揮獅子山精神，尤其是餐飲業界，疫情下營業時間縮短，顧客轉用網上訂餐，加上不少規模較細的食肆加入外賣市場，生意和人手競爭激烈。面對這些挑戰，業界積極利用科技轉型，期望突圍而出。

早前公司舉辦了一連3日的「中電餐飲營商日」，由初創公司、科技產品和服務供應商向餐飲業界展示最新的智能技術方案。當中包括首度亮相、將於明年第2季試運的太陽能外賣速遞餐車。負責人跟我分享，現時香港外賣速遞服務一般不支援跨區點餐，亦未必覆蓋偏遠地區，這部嶄新設計的外賣速遞餐車正好派上用場。

顧客用手機App點餐後，外賣速遞餐車到餐廳取外賣後送到顧客樓下，顧客只要掃描取餐二維碼，即可從餐車的「智能櫃」自取外賣，方便快捷。餐車裝有恒溫食物儲存格，可以保持外賣食物熱辣辣。車頂和車側設有太陽能板，配備電池儲存太陽能產生的電力，在停車熄匙等候顧客取餐時，車上的恒溫食物儲存格仍能如常運作，既環保，能源效益又高。

數碼科技的普及應用，造就不少初創公司，運用設計思維，以解決客戶痛點為目標；而今次活動成功演繹公司作為「媒人」的角色，「撮合」了不少餐飲業營運商和智能產品供應商，討論合作方案。

期望未來會有更多智能科技成功開發，助不同業界提升營運效能，減少碳排放，實踐低碳轉型。

香港 疫情 手機

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