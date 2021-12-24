靑山公路於1920年通行，而2020是建成100周年紀念。起於深水埗之青山道，經葵涌、荃灣、汀九、深井、青龍頭、青山灣、藍地、屏山、元朗、米埔、落馬洲，終於上水粉錦公路。咪（哩）數是與尖沙咀碼頭的距離計算，全長32咪。我從小便與這一條香港 最長的公路結緣。

幼時家在新界屏山，父親在九龍打工，因為他很注重我的學業，從10歲開始便要我每星期六自己坐巴士到城裡向他報告一周的功課，星期天才回去屏山。

因為車程較長，我都會先從屏山乘車到元朗巴士總站，保證一定有座位，再坐巴士到九龍佐敦道碼頭。

巴士有兩條路線，其一是往北繞過大帽山到荃灣，車子會在山路繞來繞去，很少停站；其二是往南沿著海邊走青山公路。我比較喜歡走青山公路，一來看看海景，二來感覺比山路安全。

上車前我喜歡買一本兒童樂園 ，或者是財叔、神犬、神筆等公仔書，在車上打發時間，再看看海景，一個多小時的車程很快就過去了。母親擔心我會被壞人迷魂拐帶，囑咐我口裡含一顆糖，而且不要跟陌生人談話，父親會在佐敦道碼頭終點站接我。

回想起來，很多站都會勾起我對往日的回憶。

例如青山灣的海灘，以前是可以游泳 的美麗沙灘，容龍別墅有高級餐廳，青山是從我家門口看得見最高的山，青山禪院也是我們小學旅行常去的目的地。再往前會經過延伸到海裡的龍珠島別墅，我在車上夢想著以後有錢會住在那裡，享受著海風及落日美景。

青龍頭是我常常在黎明前出去海釣的地方，與同學們划船出去釣了一天，大部分都只會釣到一些例如石狗公、雞泡等小魚，要是釣到一條黃腳鱲便要高興半天。

11咪半是一個不錯的公共海浴場，但有水母（白炸），而且水流頗急，記得小時候，我還不會游泳，抱著游泳圈在玩水，可是發現我漸漸被暗流帶著離沙灘越來越遠，游泳圈也好像不夠氣，猛向沙灘上的父親招手，幸而被父親發現了，忙游過來叫我不要緊張，慢慢地拉著我和游泳圈回到安全地帶。

對深井的回憶有兩個極端，一方面快到啤酒廠的時候會聞到一股特殊的臭味，到現在我還不知道是來自何方。

另外一個回憶是可以吃到香脆的燒鵝，令人回味無窮。

當巴士繼續前進經過一家又一家的紗廠，表示快要經過荃灣了。等看到那幾個巨大的德士古儲油筒及茘園的摩天輪，就已經進入九龍市區了。

巴士繼續從青山道到佐敦道碼頭之間的街道上走走停停，我陶醉地盯著七彩繽紛的霓虹燈及熙熙攘攘的紅男綠女，憧憬著未來能夠全家搬入這個充滿活力的城市。