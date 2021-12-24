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習慣成自然

〈六合飛翔〉岑逸飛

清代桐城派古文家劉蓉曾創作一篇散文，名《習慣說》，收錄香港中學課程的範文之一。

劉蓉亦文亦武，他也是曾國藩湘軍將領，官至陝西巡撫，其代表作為《養晦堂文集》。

劉蓉這篇《習慣說》，通過他少年時在書房讀書的事，告訴人們：一個人容易適應外物，由不習慣變為習慣。而習慣養成後，對外物是否合理，不加詳察，不予探究。文章以小見大，見微知著，於日常瑣事中寄寓哲理，於平淡中透出思想的深度。

文章內容說，劉蓉的書房有處窪坑，直徑一尺，逐漸越來越大。每次經過，他都被絆一下，但時間一長也就習慣了。直至有一天，他的父親來書房坐下，責難他沒修理窪坑，隨後叫僕童將窪坑填平。但當劉蓉在書房踱步，走到原來的窪坑處，感覺地面突然凸起，低頭看，地面卻是平整，要好些日子，才慢慢習慣。

俗語云：習慣成自然，一些不良作風，習久成性，人們雖有反感也日漸適應。想起《紅樓夢》的薛蟠，飛揚跋扈，對女人一向喜新厭舊，如果娶了個淑女，一定管他不住；但他娶的是金桂，因父親早逝，又是獨女，寡母對她嬌養溺愛，養成橫行霸道積習，動輒吵鬧，曹雪芹筆下寫她「習慣成自然」，愈來愈威風，把她的壞老公管得服服貼。

人的行為不斷重複，日子久了便成習慣。不過習慣有好壞，好習慣如整潔、禮貌等；壞習慣如賭博、菸酒等。習慣成自然，想改掉不容易，但不是不可能，要有決心。英國倫敦大學曾對九十六名志願者作過八十四天實驗，結論是養成好習慣需要六十六天的堅持，因而推斷改掉壞習慣也需要六十六天，那些想戒賭戒煙戒酒的，不妨參考。

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