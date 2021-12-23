可能對山有感情，時不時我會找一座山登高。香港 有一座著名的、也是最高的山，海拔552米，比廣州的白雲山還要高，可以看香港全景，它就是我不時會登一下的山──扯旗山。

每次登山，坐在纜車上，多組鋼絲繞成的粗壯鋼纜在纜車底穩定著動力，纜車哼哧哼哧的向前移動，也不知它是輕鬆還是吃力。

纜車爬山期間，車窗外有不少各式風格的房子掠過，被稱為半山或山頂豪宅。這些錯落於半山的房子，窗前即見不同層次的綠；遠望，則可見整個香港的繁華，更難得的是，可盡覽維多利亞港的美景。

纜車外，則常趣見閒人在某豪華別墅門口停頓，穿著正式的安保前往禮貌的詢問：「有什麼可以幫到你？先生？」

此說法，也不知是真的想幫人，還是想盤查人。不過，即使是盤查，這個詢問也很讓人舒服，很文明，我覺得。

登扯旗山，看沿途風景，引發浮想聯翩，甚至「想入非非」：如果有幸居於此，不知感覺如何？

對於習慣穿行於熱鬧市井，只解決溫飽、至多小康水平的普通人如我等許許多多的人來說，坐的是公交，出入這一帶就不那麼順心方便了。現實情況是公共交通無法覆蓋崎嶇曲折的山間小路，只能中途下車然後步行。如果突然想出門買點日常生活用品，或去吃碗街頭美味的牛腩粉，就不那麼方便了。

我知道這是多餘的想法。現在要考慮的，首先是怎樣在市場經濟的環境下發揮自己的最大能耐，多賺錢，有足夠的錢，買得起養得起房子，有了這個前提，才去想如何解決突然買日常生活用品，及想食牛腩粉這個問題更現實。

想歸想，雖自己至今未有能力，可能以後也沒有能力擁有，我也為已經擁有這裡房子的人舒心。