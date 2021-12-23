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討厭聖誕餐

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

日昨談及從小跟父親關係惡劣的女生，長大後，普遍都會有嚴重缺乏安全感的傾向，這點不難解釋。

父親是女孩人生中第一個最接近的男性，若這個角色是慈祥、富愛心、具智慧、理路清晰兼且重責任感的話，女孩大多會樂觀、自信。有些甚至會視父親為偶像，將來覓丈夫，也要找個像爸爸的好男人。

但倘若父親是個滿口謊言、沒有一句話可相信的渾蛋，又或是個蠻橫不講理的暴君，女孩從成長中，只會清晰確認了負面信息──天下男人都是信不過的渾蛋。

安全感這一環可以詮釋，但何解跟父親關係惡劣的女生，會有Eating Disorder（飲食失調）的可能？

當孩子長時期經歷極度痛苦的慘況，有些環境因素如氣味、聲音或某種食物的味道，是會直接聯繫到記憶系統裡，揮之不去的。尤其是天生較為敏感的孩子，情況會更明顯。

筆者對聖誕、新年或農曆年的節日，心底都潛藏著恐懼。小時候，每逢節日，就是家裡唯一會豐富食物放滿一桌的日子，小孩本應是最高興的。但不曉得是否因慶祝佳節，而有人會飲多了酒，劇烈爭吵的場面總會發生。我最討厭眼淚倒流往嘴裡的那種鹹鹹的味道，我最討厭吃聖誕餐！

當脆弱無助的孩子長期處於被動的恐懼中，有人會以負面方法嘗試取回人生的主動權，那是主導自己的身體拒絕進食，厭食症從而乘勢來襲。

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