演算法 到底計算甚麼？

上回講到，Facebook演算法被視為「仇恨言論」的重要原因，但公司遲遲不願真正改動演算法，揭露問題的前員工Frances Haugen指，背後原因就是利潤 ︰「公司不正視問題，因為這些改動會令他們減少收入──並非無利可圖，只是賺少了。」

眼球就是利潤。對於廣告客戶，「演算法」有如宣傳明燈，比傳統媒體更準確擊中「目標客戶」，收費低效力大。Facebook開宗明義向廣告客戶聲明，演算法以4項原則選擇送甚麼信息到用家眼前。

一、關係（Relationship）︰帖子是否來自用家經常瀏覽、標籤或關注的企業或個人？二、內容類別（Content type）︰帖子是視頻、文字或圖片？用家對哪類內容有最多回應及互動？三、受歡迎程度（Popularity）︰其他人尤其是用家的網上朋友，對帖子有何回應？其他朋友愈喜歡，排序愈高；四、最新（Recency）︰帖子是否新上載？較新的帖子會置於更高位置。

當然，要做到上面4點，Facebook必然會記錄用家的網上活動，按其喜好源源送上其他人上載的內容，不求內容真實，只求目不轉睛。目前，美國的《通信規範法》第230條列明，網上平台不會對用戶的網上言論負上法律責任，既有這麼強大的免責條款，當然沒有動力改變。