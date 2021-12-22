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疫情中的倫敦

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

不過是兩、三星期前，倫敦好友說要跟我兌些歐元救急，因為她的青少年兒子，即將隨法文課老師到巴黎day trip。

當然沒問題，但記得當時我加說一句：「吓？Omicron（新冠病毒變異株）殺到啦喎，學校仲帶學生出境旅遊？」媽媽回答：「唔知喎，學校無話取消喎。」

英國人對疫情總是給人過於老定的感覺，但當家長的也該時刻保持警覺，適時要當機立斷吧。果然如我所料，該項活動於一星期後宣布取消。

不過，不少學校的聖誕活動卻如常舉行。前兩天經過某學校校園，裡面正舉行遊藝會，有攤位遊戲呀、BBQ大食會呀，大人與細路樂聚一大群，好不高興，我卻不停打著哆嗦，拉著小狗急步走開。

鄰居的聖誕派對也是如常舉行，比如是對面獨立大屋於深夜時分，仍有一群群年輕人穿插其中，這個年齡層正是較少人打防疫針的高危一族呢，下意識急急將全屋窗戶緊緊關上。

真幸運，日前我才剛剛打了第三針，當時排在我前面的只有兩人。近日在多個中心外排隊打針的人龍，卻要等上四個小時。

經歷了長達接近兩年的地獄式訓練，我們每人都學懂了一點點。剛剛第一次成功焗出了一盤港式雞批，香脆味美，十分滿意。這個節日既然已謝絕了所有約會，就惟有與麵粉為伍，苦中作樂吧。

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