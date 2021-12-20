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說話大師孔子

〈六合飛翔〉岑逸飛

「見人說人話，見鬼說鬼話」，這句話最早出自清朝李寶嘉《官場現形記》第38回：「（做個知客和尚第一是長相）第二要嘴巴會說，見人說人話，見鬼說鬼話，見了官場人，說官場上的話，見了生意人，說生意場中的話。」

這個說法，後來已幾乎成為人際交往的默認方式，左右逢源、八面玲瓏，在人心日益險惡的社會，不懂說話的直腸子的人，很難發展自己的人際關係。

其實，見什麼人、說什麼話，孔子最懂得。

《論語・鄉黨》篇記載了孔子的說話藝術：「朝，與下大夫言，侃侃如也；與上大夫言，誾誾如也。君在，踧踖如也，與與如也。」

意思是說，孔子在上朝時，國君還没到來，同下大夫說話，溫和而快樂，一點也不頤指氣使；同上大夫說話，則直言不諱，而又和顏悅色；到國君來了，他的態度就完全不一樣，表現得很恭敬，說話小心翼翼，但又儀態適中。

孔子不僅要看對什麼人說話，還要看說話的場合。

《鄉黨》篇又記載：「孔子於鄉黨，恂恂如也，似不能言者。其在宗廟、朝廷，便便言，唯謹爾。」

意思是說，孔子在父老鄉親面前說話非常恭敬，好像不能講話的樣子，但他在宗廟和朝廷之上，講話明辯又很謹慎。

說話除了講對象和場合，更要講時機。

《論語・季氏》記載了孔子所說「侍于君子有三愆：言未及之而言謂之躁，言及之而不言謂之隱，未見顏色而言謂之瞽。」

意思是說，侍奉在君子旁邊陪他說話，要注意避免犯上三種過失：一，還没有問到你的時候就說話，是急躁；二，已問到你的時候卻不說，叫隱瞞；三，不看君子的臉色而貿然說話是瞎子。

看來孔子是個懂得說話藝術的大師。

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