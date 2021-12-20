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Facebook與仇恨言論

〈每日驚艷〉張宏

最近一則有關Facebook的新聞令全球注目，這家網上巨企被洛興雅難民控告沒有阻止仇恨言論，索償1500億美元。我們每天都上網，網上仇恨言論有甚麼能耐，可以幾乎滅絕一個民族？

控方引述了路透一項調查，找到Facebook逾1000個帖子，皆有針對洛興雅人及伊斯蘭教徒的圖片和文字。控方指緬甸軍方散播假消息和仇恨言論，包括「對暴力的讚揚、支持和宣傳」，軍方更進行大規模殺戮、強姦和縱火

Facebook即時反駁，更擴大禁制緬甸軍方帳戶，伸延至禁制軍方企業的專頁、群組和帳戶。

但是，令仇恨言論不斷滋長的「演算法」（algorithm），似乎沒有絲毫動搖。這只是依照指示行事的程式，沒有價值判斷，用家若看過某些特定資訊，系統認為用家「喜歡」，就不論資訊是真是假、正面負面，海量發放類似信息，吸引眼球。

揭發Facebook的前員工Frances Haugen指出，演算法是仇恨言論的重中之重︰「鼓動憎恨，遠比鼓動同情更容易。用家不斷收到類似的信息，例如支持暴力對付回教徒，令社會更動盪。」

換言之，那怕是飽讀詩書、不信謠言的人，接觸負面資訊的時間愈長，就愈喜歡看，亦會信以為真，甚至分享出去。只要你安逸地坐著玩手機，全部相信，已經是演算法的幫凶。

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