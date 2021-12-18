拜讀本刊專欄的一篇大作——「明月千里寄相思」，勾起我一連串的回憶：母親喜愛花旦唱曲，在母親懷中已受薰陶愛聽嬌柔的女聲歌唱。

稍長，故鄉也感受國家局勢動盪，姊姊學校停課，她在幼弟睡覺而我去私塾上學時，就到隔壁去找獨居的阿姨，阿姨高興姊姊常去陪她。她們下棋、或教姊姊做點心、刺繡的時候，常從唱片陶醉於鼻音歌后吳鶯音的歌聲。

放學後，我也常過隔壁找姊姊。看多了封套的歌星相，歌名「明月千里寄相思、岷江夜曲、我有一段情…」、聽多了嬌柔婉轉動聽的歌聲，一一留下了深刻印象；可惜不懂國語，旋律易記，歌詞無法記。佩服姊姊竟能每首歌都唱得出來，和我玩耍時，也常摹仿歌后的音色婉唱。

抵香港 後，姊姊日間做工，晚上讀夜校，少聽到姊姊的歌聲；我為了專心讀書，也不敢分心聽音樂。工作後，才常常從收音機聽流行歌曲，還是像小時一樣最愛聽到歌后的鶯聲。

該文章也引起我回憶12年前在美國一段奇遇：我退休 後常在早上九時半，向東繞行一圏，當作晨運；那天嘗試背著太陽向西走。

走了一會，前路突現奇景。竟有人穿著旗袍散步，她優雅閒適地冉冉而來，雖然年紀不少，但清麗高雅。

行人徑寬濶，我還是側立一旁，讓她先過。當她走近時，我驟眼一看，令我愕然：眼前人似曽相識。

我先向她問安，豈料她軟語回應，令我大吃一驚！

她的聲音宛如少女，嬌婉、清脆，好像非常熟悉，她是誰？此後幾天，我還是向西走，想多見她幾次，可以記得她是誰？

那時候萬聖節臨近，踏入十一月，卻沒有再遇見她。當時猜測：可能她怕冷，遲一些出門、或者改為下午散步。

過了一個月，在聖誕節 前幾天，從世界日報得悉噩耗：我景仰的歌后，於當年的12月17日在洛杉磯病逝。當時，那會把這位芳鄰和我的偶像鼻音歌后聯想在一起？

過了新年，香港網友傳來一則YouTube的寶貴資訊──歌后在港告別演唱會。那時才知道：芳鄰就是歌后。使我既迷惘又慨嘆：「無緣對面不相識」！

但正如白樂天說過：「相逢何必曾相識」，再以積極態度設想：我這鴉鴉烏粉絲一生營營役役，從沒參加她的演唱會；更兼我自故鄉至香港、而美國，空間何止千里？恰在她健康可散步之時，有緣在我退休後，和她相會於路旁多次，豈非「有緣千里能相會」。

於是心中泰然！