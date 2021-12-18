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說話的藝術

〈六合飛翔〉岑逸飛

說話，老實說，誰不會說？差別只在說的好，說不好，說的有沒有藝術。

台灣著名節目主持人蔡康永說：「我不在乎說話之術，而是說話之道；我的說話之道，就是把你放在心上。」他夫子自道：「嬰兒時期和大家一樣學說話，上學後被逼著參加各種演講和辯論比賽，終於變得厭倦靠說話去換取名氣和特權。」然後他表示：「奇妙的命運，讓我變成一個必須常常在節目中說話的人。」

怎樣才算是說話的藝術﹖這首先令我想到，「聖經・箴言」第廿五章第十一節所說的：「一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡。」蘋果金色，網子銀色，把金蘋果放在銀網子，可說非常耀眼，盡人皆知。以金蘋果配銀網子，猶如牡丹雖好，還須綠葉扶持。拋出金蘋果般的好話，還必須有「銀網子」兜接，才顯得合宜。否則所說的話不管怎樣高超，假若沒有聽眾，就變成自說自話，不能算數。

說話沒有聽眾，像有些人高談闊論，滔滔不絕，無非只為突顯自己。但著名人際關係權威卡耐基有句名言是：「不斷談論自己的人，不但沒有說話藝術，還深具得罪人的藝術」。 而且說話說得好，要視乎聽的是甚麼人，因此說話之前，最好摸摸對方的「底」，才好啟齒。也就是先付出「聽」的代價，先培養「銀網子」的聆聽藝術，才能贏得被聽的機會。

有些人舌粲蓮花，聲音甜美，字正腔圓，聽的人如沐春風，這是否就代表懂得說話的藝術﹖但聽得舒服，聽者不見得就會認同說者觀點。有的人察言觀色，說話轉彎抹角，或會令人覺得欠缺誠意，寧求快言快語，然而說話過於直截，一針見血，往往又會成為別人耳中的一根刺。

蘋果

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