作為家中內定採購員，從新冠病毒在美國橫行霸道之日起，我便愈加鍾情喜愛香港 超市了（大名香港超級市場），幾乎每周都要特意光顧造訪一至兩次，選購日常所需果蔬與物品，慰藉家人舌尖與腸胃。

認識香港超市起始2016年春夏之交，那時，我兒子的家還在洛城鑽石吧 區域，我與妻子帶著16個月大的孫兒，剛抵達美國與兒子兒媳團聚。可能是一路奔波舟車勞頓，初到異國他鄉水土不服，進入家門才三天，孫兒就出現了咳嗽發燒等症狀，兒子心急火燎駕車奔往蒙市孫兒的家庭醫生醫院。我在醫院附近看到了第一家香港超級市場，並在孫兒瞧過醫生領過藥品之後，隨全家人一起走進這家超市，購買了一周的果蔬與物品。

隨後日子，我遊逛過住家周圍華裔、西裔、韓裔人開辦的超市後，得出了一個結論：香港超市不僅商品豐富，而且果蔬新鮮，物美價廉。由此，只要再抵達蒙市，或在其他區域看到香港超市牌匾，我就要進入超市逛一逛，並選購一些物品。在鑽石吧居住三年多時光，我先後光顧蒙市香港超市30次之多，投寄了許多錢款與情感，留存了一些眷戀與掛念。

2019年新年伊始，兒子、兒媳雙雙在洛城市區尋到工作崗位，為了縮短住家與工作單位之間距離，減少路途行車顛簸與堵塞之苦，兒子、兒媳在天普市尋租了一處住房。搬進新區域新住所，全家人全都歡喜不已，因為此地交通便利，環境優雅，商場超市遍布四周，距離皆在步行20分鐘之內，而且還有一家香港人創辦、後轉給他人經營的超市。雖然牌匾改換了名稱，但經營理念與蒙市香港超市一樣，不光每周有打折果蔬和物品，每日還出售特價商品。當然，這家超市與我家居住地稍遠一些，但腳踏自行車也能在20分鐘內抵達。

知曉了香港超市與眾不同，我確定了家庭採購場所與線路：底板的香港超市為首選，每周特意騎車造訪一至兩次，既能買到多數所需物品，還能在途中沐浴陽光雨露，觀賞沿途街景，愉悅身心眼目，真是一舉多得；其他近鄰超市為附屬，隨時前往購買一些應急物品。

造訪底板香港超市一年之餘，聽到一個消息：底板香港超市又換店主，新老闆在大門上方懸掛的新牌匾上特別附加了香港兩個大字，營銷策略再進一步回歸香港超市上，顧客聽聞像邂逅老友一般，歡欣鼓舞，紛至沓來，流連忘返。

香港超市因何如此受歡迎？日前，出於好奇上網搜尋一下，立刻茅塞頓開，幡然醒悟：香港超級市場是著名女星葉玉卿丈夫胡兆明的生意之一，總部設在美國紐約，1994年4月在曼哈頓唐人街開辦第一家分店至今，已擁有13家分店，遍及美國東、西兩岸。洛杉磯開了4家分店，旗艦店在加州蒙特利市。銷售產品多來自中國、香港、澳門、泰國、台灣、印度、印尼和菲律賓，是第一家得到美國飲食權威組織Zagat認定的華人 超級市場，列入其出版的消費者指南中。

哦，難怪香港超市在美國華人中家喻戶曉，並受到非華裔消費者廣泛認同，看來我的眼光不錯。