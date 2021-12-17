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「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

與別不同的孩子

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

Paddy McGuinness是我很喜歡的英國電視節目主持，他給人風趣幽默的印象，反應奇快，懂得搞氣氛，只要有他就同時有歡樂笑聲。

Paddy曾主持長壽dating節目《Take Me Out》為期九年之久，可見其相當受歡迎。

事業順風順水的他，私生活同樣得意，其太太是著名模特兒，擁有明星級美貌。他們的第一胎孩子是一對美麗的龍鳳胎，數年後，太太再誕下漂亮的小女兒。

Paddy一家居於寬敞優雅的豪宅裡，生活舒適寫意，若他都不是人生勝利組的話，那誰會是？

可是，近日在一個Paddy的家庭特輯裡，觀眾心目中的這位開心果，竟然三度落淚。

他和太太的三個年幼子女，同時診斷為自閉兒。當龍鳳胎三歲時，是外婆先發現的。「女呀，兩個BB不說話、不反應，可能有啲唔妥當呀！」

由懷疑到證實的階段，Paddy跟很多爸爸的態度都是如出一轍的：「我的孩子這麼美麗可愛，管他自閉不自閉，不去想就是了。」但隨著孩子成長，他們需要更多特殊的處理，Paddy清楚不能再逃避了，他和太太四出找專家指點和訪問當事人，以樂觀進取的態度面對現實，可喜可敬。

最令人詫異的是，Paddy的太太最後同時被診斷為患有自閉症。也許自閉不自閉，不過是與別不同的代名詞而已。

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