英國 伯明翰有個男童名Arthur，長得英俊好看，從那開朗的笑臉，看得出他是個精靈活潑的男孩。

這麼一個可愛的男孩，該是人見人愛，是任何父母的驕傲吧！可惜，他倒楣透頂，生於惡魔家庭。纖小的身軀熬不過長期的虐待，只能痛苦地活到六歲。而殺他的人，竟是他的渾蛋生父及其凶殘的同居女友。

從影像清晰可見，Arthur臨終的那一天，身體極度虛弱，就連站起來也乏力。同日的新聞片段中，那個女人圓睜雙眼地告訴現場警員，男童可能是自己弄傷的，又或是從樓梯滾下，可憐的男童當時已奄奄一息。

實情是Arthur被那泯滅人性的女人虐打，她把男童頭部猛力撞向硬物，直至他不支倒地。

可以想像，這樁命案的陪審團成員絕不易當，審判期間，要重複見證一幕又一幕小孩受虐的殘暴經歷，稍有血性的人都會怒不可遏。男童的生父和女友長期虐打他，令他身體留下重創，他經常被罰長時間呆站於門框位置，缺水缺糧。影片可見，男童連續七次叫喊：「無人俾我食物呀！」

即使兩名兇手被重判，也不能讓男童復生，只能引以為鑑，不要再讓同樣慘劇發生。

也許，若祖母能及早報警，或曾探訪的社工能做多一點點，又或經常聽見男童痛苦嚎啕大哭的鄰居能機警求助的話，Arthur能有機會活過來嗎？