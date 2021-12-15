我這一世同英文糾葛，但英文一直沒有好過，到現在還是水皮，字典不離身。

學ABC 26個字母對我而言猶如天方夜譚。我少時在灣仔擦鞋，通常都在修頓球場過夜，但有時會到軒尼詩道一家金鋪騎樓底下睡，成了我的行宮；守門的「摩羅差」（來自印度 半島的香港警察 ）知我窮無立錐之地，對我很好，但要我保持地方乾淨，上午7時前離開。他說他們印度也很窮，甘地不織布沒衣穿。我睡在那裡最大原因，是騎樓上掛了香港電台收音機，電台早晨6時開播，放出動聽粵曲，不久就有英文教學，我的ABC就是那樣學的；其他的我聽不懂或聽了就忘，我越來越少去行宮。

我只記得good morning、thank you、goodbye，後來我到藤椅店當學徒，早上背著椅子送貨，遇到鬼佬買主，講這三句英文，手震（即小費）多一點。因英文太差，顧牧師准我在調景嶺信義中學隨班附讀，英文稍有進步。一年後蔣總統向我們招手，僑生回台灣升學，很有面子；讀完中學，考大學，我向人吹我是香港過來的，結果大學聯考英文才考52分，吊車尾考上大學經濟系。

很不幸，大學系主任愛用原文版課本，我讀起來特別吃力，讀了很多遍課文還是沒有完全了解，大學大部分用英文原文書的課程都是勉強及格；有一門原文版經濟史被down掉，還好補考過關，如期戴上方帽子；後來出國留學我的英文還是差，在校英文也曾經補考過。

畢業後台灣人多事少，謀生困難，教書月入990台幣，自己都養不活，更別說成家。之後我曾經回香港考過滙豐銀行，結果招來一陣黃葉舞秋風，被吹到滙豐門外，只有出國一途。

我英文不流利，香港來的同學說，搞財經、做生意談買賣，口齒不清，自己做一定門可羅雀，替人做炒魷魚有分。當時據說在美國一流人才讀醫學、哲學，二流人才讀法律、文學，三流人才讀工程，不靠嘴說，靠手做，只要機器動老闆就付人工。我英文不如人，被迫做三流人才的選擇，別人讀四年，我讀五年，畢業後，吃了30多年電子工程的飯。