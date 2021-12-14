每個人的成長過程，總有機會以不同身分參加畢業活動，由學生身分到成為父母，見證自己孩子的畢業典禮，以至投身社會工作，繼續進修，又或公司的各種訓練課程……，每一個畢業活動，標誌著完成一個學習階段，開展人生一個新階段。

還記得自己中學畢業，代表全體畢業生致謝詞的情景，是我人生第一次的公開演說，緊張到徹夜難眠；作為家中唯一的大學生，爸媽參加我在中文大學的畢業典禮；在美國史丹福行政人員管理課程結業活動，老公專程到舊金山 參加典禮……，這些情景仍歷歷在目。

孩子的每一個畢業禮都令我感動，見證他們成長，是父母最大的安慰。因為行業特性，我的工作讓我參與機組人員到工程師見習生的畢業典禮，聽到學員分享受訓期間的心聲，受訓加深他們的工作專業知識之餘，還與一班同期同事成為好兄弟、好姊妹，手足情深。

最近參加警隊學員結業會操典禮，在風和日麗的周末，一批精神抖擻的學員，進行簡單而隆重的步操儀式，感受好深。香港 過去兩年的經歷，警隊面對嚴峻考驗，在這情況下，年輕學員仍選擇在這風雨飄搖的時候加入警隊，推動他們的，除了熱誠外，還要擁有一份勇氣和使命感，和家人的支持和信任。

這不是一份普通工作，是一份為社會除暴安良、有生命危險的工作，結業典禮是標誌他們成為專業警員的開始。希望他們保持初心，為香港安定發展作出貢獻。