蘋果 已故創辦人喬布斯的金句「Stay Foolish」，一般把Foolish譯作「愚」，固然沒錯，卻不見得就是「虛心若愚」。西方的Fool是指傻瓜，當然也是愚人，而喬布斯的意思是不怕做傻瓜，勇往直前，並無任何謙卑涵義。說「虛心若愚」的是老子，老子的愚是愚拙、愚樸，是道的體現，自然而然，不以智示人，貌似傻瓜卻不是真傻瓜。

老子說：「我愚人之心也哉。」他以愚人自許，是自我修養的境界。老子的愚，其實也是拙。老子說：「大巧若拙」，等於說「大智若愚」。禪門故事說五代時有個秀才名張拙，是石霜慶諸禪師的法嗣，因受禪月大師指點，前往參見石霜。石霜問：「秀才何姓﹖」張拙答：「姓張名拙。」石霜罵道：「覓巧尚不可得，拙自何來﹖」張拙一聽，豁然有悟。原來這一個「拙」字，令他悟到一切法無我。

老子的「守拙」，不是手段，而是目的，因「守拙」而體道，只會知足，故老子說：「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得」，在老子眼中，常處於飢餓狀態的人，不管是生理上或精神上，只會帶來禍害。

至於佛家的「守拙」，且看張拙因「拙」字而開悟後，所呈給石霜禪師的偈：「光明寂照遍河沙，凡聖含靈共我家。一念不生全體現，六根忽動被雲遮。斷除煩惱重增病，趣向真如亦是邪。隨順世緣無罣礙，涅槃生死等空花。」

好一句「斷除煩惱重增病，趣向真如亦是邪。」，這是禪宗的「打機鋒手」。如今一些鑽研佛學的，講涅槃、講斷除煩惱、講趣向真如，許多時都不是真悟。看來這個「守拙」也不簡單，因為不守拙，便有「我」，顯得刻意，而一旦刻意去斷除煩惱，本身便是煩惱，是個妄念。