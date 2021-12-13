香港明信片。作者提供

今年夏天，我在美國俄勒岡州波特蘭市的車庫銷售中，意外發現一套50張世界各地的彩色明信片，其中有中國香港 、北京、上海、廣州、滿州和遼陽古戰場共六張100多年前發行的彩色明信片。

香港明信片的圖片是帆檣林立的維多利亞港口，遠處維港上密密麻麻的船隻往來，反映頻密的海外貿易活動。近處拖著清朝長辮的大人、小孩正在裝船。英文簡介：「中國香港海港位於最南端的一個小島上，長10英里，島上風景如畫。但在這個島上整個粗獷而裸露，它主要是由海上上升1000到2000英尺的花崗岩構成。是由英國 人控制的自由港，中國最大的航運港口之一。」畫面清晰，極其罕見。

我十分驚喜，向美國白人主人探其究竟。原來這套明信片是他妻子的母親珍藏壓箱底的寶貝。她在美國遠洋輪船上工作，退休後享受乘輪船環遊世界的福利。而在1909年隨船來到香港，拍攝香港開埠後興建的第一條街道、位於中環的荷李活道，香港中環海邊的天星碼頭和叮叮車（又叫雙層有軌電車）等建築和風景的照片，並且在回美國後，對香港的風土人情津津樂道。

原來以前的西方人正是透過這些明信片，來了解遠在地球另一端的中國。

這套珍貴的英文彩色明信片共50枚，包括世界各地20個國家的美景。從其中美國風景占15枚的數量上看，應該是美國郵政 局在1909年公開發行的。而早期的明信片大多是在德國印製的，並採用手繪上色，十分罕見。在這些明信片中，真實地記錄了中國的民風民情、風景和文物，一個後來基本上完全銷聲匿跡的世界。

特別引人注目的是，這張香港明信片對研究近代香港的景觀、中西交融的街景和建築，以及政治、軍事、經濟、文化和香港城市發展史，顯得彌足珍貴。可以毫不誇張地說，這張骨董明信片的功能，就像現代人的手機短信，向全世界發出了美麗香港的訊息，於是引發世界名人訪港川流不息的熱潮。

香港百年滄桑，從一個孤懸海外的荒島，華麗轉身為舉世公認的「東方明珠」。誠如香港第28任總督、也是最後一任總督的彭定康，在告別香港演說時講的：「我跟歷任總督和他們的家人一樣，定會把香港的一點一滴銘記心中。……香港是一個典型的華人社會，而又帶有英國特色。從來沒有一個屬地，在脫離殖民管治時，能夠像香港這般繁榮昌盛，這般具備文明社會應有的結構和特質。」