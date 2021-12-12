以dating為題材的電視節目，向來是收視保證，觀眾都會好奇追看，這一對首次約會的男女、男男或女女，會成功配對嗎？

最終結果是經常會出人意表的，以為這一對外形匹配，男的有心、女的卻無意；以為這個帥哥俊男容易找伴侶，他卻次次碰壁。即使是典型美女，也不一定獲對方青睞，原來外在的美貌未必是sure win的呢！

經過多年看dating節目的觀察，總結了以下多個必敗的因素：

這對初次約會的伴侶，本來言談甚歡，氣氛發展得不錯，男方突如其來的舉止，卻將形勢扭轉，令女方面露厭惡的神情──男方突然大聲打嗝。

他不僅沒有即時掩嘴和頻頻道歉，還竟然用手使勁撥開面前打嗝出來的空氣，多麼嘔心啊。俊男也會即時被叮走，沒情講啊。相對地，女人的牙縫隙卡著菜，卻不自知地不停大笑的，同樣會被嫌棄。

首次約會，桌上禮儀原來很關鍵，因為一不小心會把人出賣。譬如是有女的於男方大啖生蠔時，露出了欲嘔的表情。對食物執著的人，大多不太可愛呢。

又有女的吃得太高興了，竟然連男方碟上的食物也被她叉著吃，大胃口女人，委實令人側目。不過，都不及約會中場，就喝得酩酊大醉、胡亂說話的人失禮，這類人肯定是見一次就趕快跟他拜拜了。

然而，幾乎每次都被我猜中約會不成功的常見原因，是有人說話閃閃躲躲。連自己職業也不願意告訴你，如此不老實的人，又怎能交往？