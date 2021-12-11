已故的喬布斯(Steve Jobs)，如今已成為很多人的偶像。他常為人引述的金句：Stay Hungry，Stay Foolish，是他於2005年，在史丹福大學 演講，最後送給在場年輕人的一句話，但該怎樣解讀，則是見仁見智。千禧年創刊的《Cheers 快樂工作人雜誌》，把這句話翻譯為「飢渴求知，虛懷若愚」，後來這翻譯又被改成「求知若飢，虛心若愚」，廣為流傳。

但這譯句是否喬布斯的原意，很值得商榷。喬布斯所說的飢餓，是否指「求知」而言﹖對知識渴求，美國人不會用hungry形容，而是用curious(好奇)。

好奇是人類天生的能力，在好奇心的驅使下學習能力也會提高。好奇心是指人們希望自己可以知道或了解更多事情感到不滿足的心理狀態，而求知欲則是指一個人探求知識的強烈渴望，兩者相輔相成。

當然，好奇心與求知欲也不是全無區別。一般的好奇心表現為人追求認識事物的短暫性探索行為；而求知欲則是一種比較穩定的認知欲求、認知需要，表現為人堅持不懈、探求知識的活動。

至於喬布斯所說的hungry，針對的是「成功」，叫hungry for success，而成功是永無止境，一浪高於一浪，永不知足，背後意識是貪。

難怪喬布斯自出道後的十多年來，如一頭餓狼，Mac之後是iPod，繼而是iPhone 、iPad，一招接一招，若不是因為健康問題，他大概永無停歇，這就是hungry的寫照，也是其成功秘訣。

至於他說的Stay Foolish，把Foolish譯作「愚」，固然沒錯，卻不見得就是「虛心若愚」。西方的Fool是指傻瓜，當然也是愚人，而喬布斯的意思是不怕做傻瓜，勇往直前，並無任何謙卑涵義。雖Stay Foolish 可譯作「守拙」，但喬布斯的「守拙」是手段，目的是得到更多，背後仍以貪欲作動力。