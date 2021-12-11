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大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

誰值得尊敬

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他搖頭晃腦驕傲地大聲吼道：「無我辛苦做嘢養大佢哋，佢哋會有今日？」

看他顴骨高聳，深陷到眶子裡的眼珠不時閃出嚇人目光，說話時中氣十足句句用力，給人一種強勢大男人的氣派。可惜，大男人盛年已過，退休多年的他賦閒在家，不僅英雄無用武之地，更不時埋怨被家人輕蔑。

「兩個仔女不僅無感謝我養育之恩，就連對我基本禮貌都無，從來無叫我一聲阿爸㗎！」可以清晰推算他和家人關係壓根兒不融洽，究竟是甚麼因由？

「佢哋聽晒個衰阿媽話囉，佢哋三個一黨㗎，星期日三個出去食飯，從來都無叫我㗎！」他不僅跟子女關係差，似乎與太太的關係就更惡劣，並將所有岔子全數推到太太的頭上來，難道他完全沒有責任？

「我個仔大學畢業禮，竟然都無邀請我出席，你話嬲唔嬲！」大男人說時眼泛淚光，委實惹人同情。

「關係發展成咁，唔會係一朝一夕嘅事，過去你有無試過同仔女溝通呀？」我嘗試調解。

「溝乜嘢通呀？我係阿爸，佢哋就應該尊敬我！」他又提高嗓門怒吼。

「咁你有無試過讚吓太太，譬如係讚佢煮餸好食？」我耐心提議。

「唓！老夫老妻，有乜好讚？」

我跑去跟他的家人了解，兒子說：「尊敬佢？慳啲啦，佢再動不動就對阿媽郁手郁腳嘅話，我一定教訓佢！」女兒說：「佢去公園搵乜嘢娜娜課金㗎，我點可以認佢。」他的太太則不停呢喃：「南無阿彌陀佛…。」

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