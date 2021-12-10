神童莫札特的公關父親

往紅磡聖母堂，欣賞莫札特小彌撒曲（Missae Breves）的合唱表演。中大合唱團演出精湛，歌聲在教堂梁柱之間蕩漾，充滿震撼，我坐在觀眾席，不禁回想起莫扎特這個天才傳奇的一生。

從現代眼光看，莫札特譽滿歐洲，其父親的「公關宣傳」功不可沒。這位音樂神童6歲開始創作小步舞曲，而且鍵琴、小提琴、管風琴皆造詣非凡。父親知道兒子天才橫溢，遂帶他周遊列國，於歐洲宮廷、貴族之間演奏。父親透過貴族之間的人脈，讓他結識未來可能合作的贊助人，又讓他結交當時音樂界的巨星如巴哈、海頓等，互相切磋學習。巡迴演出3年多，一舉成名天下知。

回到家鄉薩爾斯堡後，莫札特的創作能力突飛猛進，寫出不少出色作品，父親更協助他於薩爾斯堡主教座堂工作，奠定他在上流社會的聲譽和地位。他在此期間創作多部聖樂作品，包括9首小彌撒曲，成為彌撒曲的典範。他的歌劇 作品更令他在歐洲爆紅，意氣風發。可惜快樂時光並不長久，他後來病入膏肓，35歲便英年早逝。

莫札特全部的小彌撒曲將由中大合唱團分5年演出，並以特別的「講座音樂會」形式，由音樂總監兼指揮朱振威解說，再由合唱團演唱，有講有唱，讓觀眾充分享受神童音樂的精妙之處。