友人好奇地問：「你真係一眼就睇得出邊個有拖拍、邊個無？」

這又不是甚麼特異功能，只要稍為細心觀察，就可輕易詮釋女人的戀愛狀態了，丁點難度也沒有。然而，不同的狀態，都會有不一樣的身體訊號。

熱戀中的女人，即使是三天不睡覺，臉蛋仍會散發出天然光，那種鮮嫩欲滴的美，看上去特別吸引。

被男人寵愛的女人最容易笑，皆因心情佳。她們會不自覺地將她的男人常掛嘴邊，會跟你鉅細靡遺地重複他們之間的對話，邊講又會鼓住兩腮忍著笑。

其實除了她，其他人對這話題壓根兒沒興趣呀。

已婚的女人雖然已超越了激情的階段，不及熱戀中的嫵媚，但若女人仍然被丈夫寵愛，性生活又協調的話，臉上會散發著一種帶著幸福的自信美。

正值蜜運中、但感情卻處於不穩定狀態的，也能看得出來。有樣看的嗎？毋須端詳她蹙起了的眉頭，跟她茶敘時她不是不停查看着手機 嗎？「吓！佢返緊工點解會online㗎？」

「哎呀，同人online咗兩分半鐘，同邊個呢？」

至於生活中缺乏愛，又或被家中男人輕蔑冷落的女人，名副其實是有樣睇的。

若女人不快樂，不好的東西都統統現形——眼紋、眼袋、黑眼圈、肚腩、水腫、肌膚暗啞等等。她們會不自覺終日揦口揦面，還會動不動就暴跳如雷，生人勿近呢。