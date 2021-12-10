美國通用電氣公司前董事長兼行政總裁傑克˙韋爾奇(Jack Welch)曾以四個E說明領袖必須具備的特質，四個E是活力(energy)、鼓舞(energize)、膽識(edge)與執行力(execute)。

本文談談膽識與執行力。

韋爾奇對edge(膽識)的詮釋，就是擁有做出棘手決策的勇氣，而不是舉棋不定。Edge的直譯是邊緣，也可以譯作刀刃或尖銳，若引申為果斷，最為貼切。這種果斷的作風，前香港 特首董建華最為缺乏，議而不決，決而不行。

「膽識」之說，歷史學家許倬雲在《從歷史看領導》也這樣說：「一個出色的人才，須有知識、有見識、有膽識。」但膽識並不只是來自性格，許倬雲繼續說：「有膽識之士，大多先有上面兩識(知識、見識)的積累，加上有一肩擔起責任的使命感，遂能弘毅致遠。」

最後是執行力，等於前香港特首曾蔭權說的，能夠完成這件工作。

執行力指的是領袖能貫徹略思路、方針和方案的操作及實踐能力。事實上，任何計畫如果不能付諸實施的話，再周密也是一無是處。

執行力對個人而言，就是辦事能力；對團隊而言，執行力就是戰鬥力；對企業而言，執行力就是經營能力。

至於衡量執行力的標準，無非是按時、按質、按量完成工作任務；又或在預定時間完成戰略目標。

執行力既反映了組織的整體素質，也反映出管理者的角色定位。

好的執行力，涉及溝通、協調、反饋、責任和決心，五者務須互相配合。

對於4E領袖，韋爾奇說，還要加上passion，即熱情。他口中的熱情，是一種對生命

、工作由衷、深沉並且具有真正的興奮感。而活力、鼓舞、膽識、執行力加上熱情，這種五合一的領袖，也許就是社會學家韋伯所說的charisma，即領袖的魅力。