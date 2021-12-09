我秋間離開香港 前，月曆排滿臨了該做的活動，倒數第二天最後一件事，便是到髮廊理髮。加芙早在6月已跟我說：「喔！記得把頭髮剪了再回來，這裡剪很貴。」

還記得返港初年，第一次剪頭髮，光顧的是嫲嫲光顧的那家。實不相瞞，該店開在廣東道旺角街市旁，馬路兩側排滿水果檔，早上的買菜人潮放眼皆是；人行道更在兩側攤檔之後，道旁則有肉販、熟食店以及賣糧油雜貨的各式商號，再者便是髮廊。當年髮廊只此一家，顧客以本區老人居多，除了因為旺角人口的平均年齡本就甚高以外，還有一誘因：單剪髮不洗吹，盛惠20元錢！那年頭，日式單剪店尚未在香港流行起來，即使已露苗頭，那種仿日式經營的理髮店，收的也最少是50元錢。嫲嫲喜歡剪個簡單短髮，涼爽透氣，20元錢在她看來價錢相宜，每月總帶我跟她一起「飛髮」一次。

俗諺說：「瘦田冇人耕，耕開有人爭。」這種小本經營，雖然利薄，大概還是能維持生計的，馬路兩側冒出了很多20元單剪店，而嫲嫲終亦捨棄了原來的那家，轉往提供「買六送一」敬老優惠的另一家。而我之後多年，一直風雨不改地仍到那家首具慧眼看準商機的老店，直至2019年而終止。

那最後一次，正值香港風雨飄搖之際，我前一天才出現在示威場地，參與靜坐遊行 。次日早晨，一如既往到店候剪，裡面坐滿了老人，店東以外，只有我一人未及古稀之年。店裡總開播「大台」新聞報導，當天亦不例外，受剪或候剪的老人，每遇一則抗爭新聞，則諸多牢騷，我本亦忍氣吞聲，直至有一女界（婦女）尖刻地說了一句「年輕人該死」，我再也壓不住怒火，而破口反罵，遂揚長而去，再無反顧。當時社會撕裂之鉅，有如是者。

2020年初，其時尚無正名的新冠肺炎，在謠傳四起之間突襲而來，在那人人自危之際，我記不清停剪了多久，只知道最後轉往的是一家「仿日式」單剪店，裡面僅容三人：坐在椅上受剪的事主、從後施剪的店東以及坐在排凳上候剪的下一位顧客。

說這家店僅能是「仿日式」的，是因為店面之陋，實在難堪入目，不過當其他日式單剪店，已加價至六、七十元時，此店仍信守50元錢的關口，在我看來價錢尚算相宜，於是每月總是過海光顧。

有一次店東好奇問道：「何以先生在港島，居然找到了本店？」我只能笑說：「家人仍住旺角。」那時港區國安法 已由中央政府單方面宣布在港實施，為求嫲嫲安全計，我已遷離住了十多年的寓所。

我在9月臨走的前夕，還是找她理髮。到達店前，裡面已滿三人，我站在了門前候剪。有第五人從身後小巷突然冒出，向店東表示下一位要輪到他，說完往回走時，還與我擦肩，害得我直冒汗哆嗦。

到該輪到我的時候，店東好奇我為何不入店就座，掀開了門簾請進。聽到我問：「不是那位先來嗎？」她笑稱：「才不是呢，明明是你先到，進來啊！」頭髮還沒剪，人已感到涼爽透氣了。

我之後除了現金，還掏出了利是雙手奉上，並向店東道出原委，與她訣別。店東收到小利是驚喜不已，還握著我雙手賀道：「到加拿大以後，希望你鴻圖大展」

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