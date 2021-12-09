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Aging Gracefully

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

老，這個字很可怕，很多人不欲提。以為不提老字，人就不會老吧，別想壞腦了，任何人都會靜悄悄地老去，誰人都逃不了。

世人都公認女人最怕老，所以窮畢生努力，都要讓自己看來年輕一些，不管是塗上臉的、吞進肚裡的，又或是注射進體內的，只要標榜能對抗衰老的，勢必有數之不盡的捧場客。

有不少人為了讓自己永遠年輕，於是不斷迷信整容，大小手術一個接一個，短暫看上去是年輕了，但當老化的肌膚與曾過量注射進體內的fillers（填料）互相排擠時，容顏會變得很醜。不信的話，可看美國實境電視節目《Botched》，內容有大量整容失敗的個案證明。

人老了，就是老了。即使女人扭盡六壬，讓自己成功看上去年輕了，但真正18、22的年輕女子天天上場，你憑什麼能永遠鬥贏？不累嗎？

世人是搞錯了，豈止女人怕老，男人同樣的怕。你試試喚一個盛年明顯已過的男人為「阿伯」，他定會當場宰了你。

有男人以為花巨款植髮、打肉毒桿菌、瘋狂做運動、男團MIRROR成員穿什麼他就穿什麼，那麼男人就是年輕了。拜託！花甲之年仍強裝年輕的男人，會令人不安呀！

其實，即使是MIRROR也會變老，人人都會老，那麼老又如何？只要能aging gracefully（優雅地老去）就行了。

相由心生，內心醜惡的人，猙獰的面目，是一千個神奇面膜也蓋不過的。但善良的好人，即使是老了，臉上呈現的都是笑紋，這類graceful的老人最美麗！

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