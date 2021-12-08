「香港 人愛吃火鍋」，這句話其實挺百搭的，隨便改為「北京 人」、「上海人」、「廣州人」…其實也有吃火鍋的，而且巿內都有很多火鍋店，簡單點說，只要飲食文化上有合食制的，少不免會一班人圍爐共食，連烹煮的功夫都省卻。所以不用管哪地區的人「愛吃火鍋」，而是要懂得不同的風味。不只是食客，開業者更要想清楚。

近日有家重慶火鍋連鎖店在一城商場開業，雖然有集團背景，再加上大量宣傳，但總是門庭冷落，就算是公眾假期，商場內的日式、義式餐廳大排長籠，這間火鍋店仍然無人問津，究其所以，得了解重慶火鍋特點。

如果跟四川火鍋相比，重慶火鍋本身以牛油為基底，香氣濃郁，而且重辣。香港本身以粵菜為主，重視食材的清鮮，連糖水也要以「不太甜」作為欣賞指標。重慶火鍋的重油風味，吃的時候可能挺刺激，但很快腸胃就會感到吃不消，飽滯感會延續上幾天。年輕人新陣代謝快，尚且可以應付，但偏偏這家在商場的火鍋店，主打優質食材和牛、象拔蚌之類，我不敢輕視後生的財力，除非重慶火鍋是一件很Chill的事，值得打卡放在網上，否則很難吸引附近的大學生來幫襯。

單看餐牌價目，開業時預計的目標顧客應該是有經濟能力的中年人，但重油、重辣難講能否得到這班人青睞？事實上，重慶火鍋來源自重慶江邊縴夫的雜合菜，昔日回民在江邊屠宰牲口，那些被拋棄的內臟成為了縴夫免費的能量來源，加入辣椒、花椒、薑、蒜等辛辣之物，不是為了刺激，而是為了去除內臟的臭味，也產生了日後的「麻辣毛肚火鍋」。大量體力勞動的縴夫，以油膩的食材補充身體積累的損耗，但一班養尊處優的中年人，大概不會對高熱量感到興趣。

撇開重油、重辣，重慶火鍋最大的感引，是餐廳空氣中都飄散著麻辣的香氣，可惜在商場開業，任何味道都會影響附近名店生意，相信沒有人想買一件有花椒氣味的LV手袋吧﹗於是火鍋店得做好抽氣系統，防止任何味道偷偷竄入鄰近服裝店，這樣的重慶火鍋，有辣的觸感卻聞不到麻的香氣。也許勉強開業，對集團來說只是試探性質，半年之後仍沒有起色，大可以改名換姓，變回精緻的港式火鍋，甚至改為日式habuShabu，裝潢大可不用改動，只是門口的接待員，就要把旗袍換上和服了。