最近知道聯合國 世界厠所日是每年的11月19日，那勾起了一些「香噴噴」的舊事。

記得金庸在武俠小說 「飛狐外傳」，不避髒臭以馨香筆觸描述胡斐俠義行為，勇闖龍潭虎穴的福康安大帥府，救出恩人一對孿生子，遭帥府衛士大舉追捕，幸得紅顔知己擺設糞車陣接應，胡斐不怕骯髒，擲出一桶糞便，淋得追近的衛士一身香，又再三換車迷惑追兵，終於脫險。

在抽水馬桶流行之前，大戶人家的僕人把一天的排洩物趁夜間放在街外，讓糞車收集。香港 在50年代初，已流行抽水馬桶，但還有一些舊樓使用糞桶；晚上把它搬出門外讓夜香婦收集，也可能在早上，視地方是否旺區、人口疏密而定：街道靜寂人口稀疏，收集會在早上約10時，那就不叫夜香婦而叫「倒屎婆」。

無論早晚工作，她們都不收工資，反而在歲晚送農產品作禮物，因糞便賣作肥料，已有收入。

在故鄉廣東省肇慶市，倒屎婆獲信任進屋搬馬桶和尿壺，不用主人麻煩。那時小孩怕臭會避開，因她例必先倒一些尿液入糞桶，用木棍攪拌，讓糞便可清倒出來。那枝棍真無辜，它不怕髒臭，為人群服務，卻因無可避免揚起臭味，被人討厭；俗語拿它譏諷那些攪事、惹事、令人討厭之人，稱之為「攪屎棍」。

糞桶是堅實的圓木桶，桶口有兩個蓋，一個像甜甜圈而比馬桶口稍大的坐蓋，蓋中間的圓口比臀部稍小；辦公時，拿開一個比坐蓋口稍大的圓蓋，便坐在蓋口中；小孩則踏上一張矮凳坐上去。公事完後，用存放在旁的草紙揩乾淨，放入糞桶內，再拿起上蓋封口，不讓香氣散出來。

迷信者多把馬桶放在風水位、睡房角落，富戶則放在廁所間。瓦便壺多放在習慣的地方，例如床底。

抵香港時住的地方雖有抽水馬桶，但男女老少十多人共用，常感不便，我喜用附近的公廁。

遷居木屋區之後，沒有抽水馬桶，幸有男左女右的公廁。一般市區公廁多使用抽水馬桶，但木屋區公廁多數沒有，大號在男廁蹲糞坑，廁紙自備。小號則在糞坑對面牆邊尿坑，尿液從暗渠流出外面有蓋的尿池。

每日早上約10時，不管風雨假日，市政局工人必來收集糞便。雖不是衛生公廁，但對區內的居民是一個大大的方便。

抽水馬桶的發明，為世界衛生作了偉大的貢獻。而繁榮的香港已普遍使用，且以海水沖廁以節省食水，堪稱環保城市。