有四十多年的海洋公園因遊客減少，入不敷出，經濟出現危機，如果政府唔輸血，面臨破產 關門的厄運，自己身為香港 人真的有點不勝感慨。

我們一代人都是隨著香港海洋公園成長，1977年公園開幕，帶著兒女前往遊玩，高高興興玩上一整天。坐上登山纜車，俯瞰南𡏅山頭，遠眺外海，心曠神怡。殺人鯨和海豚表演埸地依海岸而建，幾千座位，氣勢磅礡。

八十年代開始有內地旅行團到港，遊海洋公園是必備節目。

看鯨魚和海豚表演時，攝影師為他們拍照，即埸將照片印在紀念鎖匙扣上，他們驚訝自己特有小小鎖匙扣，竟然可以在表演結束前巳買到，香港人的辦事速度給他們留下深刻印像。

海洋公園也不斷更新節目和景點，如新的水族舘和水上活動樂園 ，令園區更具有生命力。

正因為海洋公園太受人們的寵愛，變得有點官氣，少了商業服務精神。

當年筆者任職公司因業務需求要大量購買海洋公園門票，公園只收現金，指定到售票窗口付款換票。只好將幾萬現鈔帶在身，緊張兮兮在金鐘巴士總站登上到海洋公園直通巴士，到公園門口售票窗口交收。

而公園供應的食物價錢偏高，選擇不多。自助餐廳只免費提供第一杯清水，以後加飲需付費飲樽裝水，豈有此理就是這般宰客。

後來公園主席是有蘭桂坊之父稱號的盛智文，他的超人商業頭腦，正好用在海洋公園上。

當年中環缺夜市，放工後一片冷寂，外國人想到酒吧飲杯也不容易。他在蘭桂坊開了第一間餐廳和酒吧，繼而擁有蘭桂坊七成商舗。

他熱愛香港，後來還入籍中國，持有回鄕證。可惜特首在他任期屆滿後沒有與他續約，改由副主席坐正。

此君運氣欠佳，接手後適逢內地主題公園先後紛紛開幕，自由行來客胃口提升，對香港海洋公園興趣大減，轉往番禺長隆或到迪士尼樂園遊玩。香港人面對老舊的海洋公園也提不起勁。

近幾年香港社會動盪，又遇疫症，訪港遊客數量日減，海洋公園出現連接幾年的虧損，最後還面臨破產厄運。

政府委任股壇怪傑大劉兒子劉鳴煒為海洋公園主席，劉公子熱心公益，多次出任特首競選助選人，懂法律又有頭腦。

難得劉公子放低幾百億家族生意，瞓身去海洋公園做救星，想出許多求生計畫，帶領海洋公園翻身。他依計畫增設碼頭，讓人們欣賞美麗港灣。又把整個幾十頃的山頭變成保育教育基地，既有山又有水，另設休閒消遣區、冒險主題區，變身為有特色的度假樂園，為香港和世人服務。

香港的富二代不乏獻身公益服社會傑出人士，田家兄弟、唐家少爺，到今天劉公子上埸，大家齊來為香港加油！