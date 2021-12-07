我時常跟她打趣說：「你嘅精力指數 係我嘅五倍，我跟唔上㗎啦，你放過我啦！」

跟她結伴旅行是相當刺激的挑戰，她這個人鬼主意極多，經常會即興做些驚險的事情，譬如是不管一切突然跳上一艘不知去哪裡的渡輪，又或闖進人家私人地帶去看景等。

她像是一台不懂停的齒輪，終日東跑西跑不欲停下來，即使是旅遊都從來不會悠閒。

她每天睡得很少，天未光就嚷著要啟程出外跑了，我這個出名的睡寶，惟有懇求她放我一馬，午飯時再會合吧！我在甜睡的時候，她已遊了人家半個城市了。

她是我認識的人當中最聰明之一，念大學時她成績優異。但於職場的運氣卻從來都不佳，她轉過多份工，並時常埋怨上司古板不懂欣賞她，我倒不斷勸她要收斂脾氣，她的大癲大肺性情不是人人都吃得消呀！

她目前是自雇人士，依然創意無限、鬼主意多多，我時常揶揄她：「假若你有一半主意係能夠成事嘅話，應該發咗達嘞。」

她這個人對錢是毫無觀念可言的，明明是剛跟我呻窮，轉個頭又會突然花光錢買了一台新車。感情事這環就更是亂七八糟，那個男人對她一副放浪形骸的模樣，隨便一個人都看得出來，她卻說完全沒留意，到人家向她表白了，她才嚇得急忙逃跑。

我終於忍不住問：「你小時候，有無人話你患過度活躍或專注力缺失之類徵狀？」她為之一怔：「噢，我仲以為已經好番㖭！」這徵狀的成年人若懂得自省，憑著無盡精力和創作力，絕對有條件登上成功之路呢！