過往歲月，我曾兩次造訪中英街。第一次腳步匆匆，走馬觀花；第二次悠然漫步，細緻觀賞。而今，我又升發意念：還想看看中英街。

第一次到訪是在1992年盛夏，我隨家鄉招商引資團到深圳，走進了中英街。記得小街當時有七米寬，兩側店鋪排列，右側由英國 管轄，店鋪多售黃金首飾，牌匾橫額金光閃爍；左側為深圳領地，店鋪同樣接壤相連，商品也是琳瑯滿目。整條小街人流熙攘成一條蠕動喧鬧的河。

在英方店鋪為親朋好友購買黃金首飾後，我到小街盡頭中方一側，向對面香港 眺望：一座小橋，兩側各有一個崗房，分別站立執勤士兵。雖然近在咫尺，但只看到香港的一座小山，和零散過橋的行人。

第二次親臨是2015年金秋，我與妻子在廣州完成旅美體檢，等體檢報告之餘，搭乘一家旅遊社大巴，前往深圳再次觀賞中英街。

此次在前行車上，我們聽到了導遊員中英街概況介紹：中英街坐落深圳鹽田區沙頭角鎮南部，19世紀末，英國殖民者強迫清政府簽定不平等條約後，深圳河以南230多個島嶼地區成為「新界」。租期99年。以後隨著英國殖民主義者不停向「新界」展拓，一次次重新勘界立碑，逐漸形成中英一條街。

來到中英街街口，我眼睛驟然一亮：中英街容貌大變了！兩側店鋪大都變為新房，店面新穎別致，規範齊整，左側入口處店鋪，還改建成二層樓，中英街比過去狹窄了，僅剩下三米多寬。這是咋回事呢？

我向導遊員探問，導遊員笑答：「香港回歸後，中英街區域遭遇一場特大暴雨，右側店鋪全被沖毀，重新修建店鋪時，香港和深圳政府決定，右側店鋪向外伸延三米。」

跟著我又道出疑問：「我第一次到中英街時，遊客摩肩接踵，現在怎麽有點冷清呢？」導遊員續答：「一是我們今天是首個造訪中英街的旅遊團，二是深圳政府剛剛發布新規：從現在開始，中英街三個月辦一次通行證，就是說，你再到中英街，得三個月以後才能持證前往。」

遊人稀少，便於購物，也有利於我和妻子靜心遊覽觀光 。這一次，我看清了中英街上的8處界碑石。 1、2號界碑石是1905年，英國單方面換石碑後留下，3至7號界碑石1948年，由國民黨政府同港英當局共同重豎。8塊界碑石基本保存完好。只是由於自然風化，有的界碑失去稜角，有的字跡模糊不清。

來到4號界碑處，一株古榕樹進入視野。這株百年榕樹，樹幹蒼勁，枝繁葉茂。平心靜氣觀瞧發現：這株樹的樹根生在深圳一側，葉枝卻覆蓋了香港一方，給中英街繪製了一幅寓意深遠的景觀畫。

重訪中英街，我慰藉了惦念中英街之心，妻子尋覓探訪了心中嚮往佳地。

而今，時光又匆匆過去六載，我萌發再看看中英街的想法：數次社會變革的衝擊洗禮，新冠病毒持續不斷的襲擾侵蝕，中英街受到影響没有？現在咋樣了？繼而從心底湧出一句由衷祝福：不管時局如何、疫情怎樣，只願中英街一切安好，姿容依舊，秩序如常，依然是我心中掛念眷戀之所在。