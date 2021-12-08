我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

媽媽的角色

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

隨著孩子年歲增長，媽媽扮演的角色，也在千變萬化中。

孩子零至兩歲時，媽媽變成育兒專家和營養師。現代媽媽都勤力備課，依足書本的指引，孩子甫出世，就嚴格遵從育兒守則，什麼玩具最具啟發性、什麼食物營養價值最高等等，媽媽都能如數家珍。

孩子兩至六歲時，媽媽搖身一變成為馴獸師。你會訝異，這個歲數的人仔，竟然會懂那麼多東西。他們不會再像一嚿飯糰般任你搓圓撳扁，他們會懂跟你對著幹，凡事不合作，稍不順意就放聲哭鬧，像個小野人，媽媽無時無刻要想盡辦法馴服孩子，非常費力。

孩子6至12歲時，全家的生活，都會聚焦於孩子的學業成績上，媽媽變成了老師，自己要在家提早教課本，孩子方能勝人一籌。媽媽有時又會變成孩子的同學，跟他們一起重讀小學。但大部分時間，媽媽都是總監，雙眼盯緊孩子，監察著孩子的每個細節。

孩子12至16歲時，很多媽媽都會突然變成業餘心理學家，嘗試拆解孩子奇怪的行為，和詮釋自己經常失控的情緒。

孩子16至21歲，媽媽變成戀愛專家，輔導孩子的戀愛疑惑，嘗試為他們理智分析戀愛的利與弊，孩子失戀時，又會默默地聆聽他們哭訴。

孩子21歲之後，媽媽主力是一隻飯腳；若孩子回家吃飯嘛，他們會第一個通知你；有那家熱爆餐廳想試吃嘛，他們會約你。

注意：以上角色，只限於與子女關係良好的媽媽，否則，你或許什麼都不是。

上一則

重複一模一樣的問題

下一則

本次主題：最想念的…

延伸閱讀

專家：Omicron最快數天後在灣區出現

專家：Omicron最快數天後在灣區出現
Omicron帶來新不確定性 專家提醒：別忘打疫苗、加強針

Omicron帶來新不確定性 專家提醒：別忘打疫苗、加強針
不畏疫情 專家挺達美航空

不畏疫情 專家挺達美航空
Omicron恐衝擊美國 專家：歲末佳節勿忘防疫

Omicron恐衝擊美國 專家：歲末佳節勿忘防疫

熱門新聞

日常生活中隨處可見的QR碼，是由日本工程師原昌宏所發明。（美聯社）

「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事

2021-12-07 16:35

與丈夫吵架後

2021-12-02 02:01

防疫旅館小記

2021-11-30 02:00

買機票，真麻煩

2021-12-02 02:00
「說不完的白先勇」特展展出白先勇在文學、歷史，乃至於推動崑曲復興等相關主題的手稿與珍貴照片。（記者林伯東／攝影）

「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密

2021-12-06 22:23
吳孟芸／圖

女流浪者

2021-12-06 02:02

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心