隨著孩子年歲增長，媽媽扮演的角色，也在千變萬化中。

孩子零至兩歲時，媽媽變成育兒專家和營養師。現代媽媽都勤力備課，依足書本的指引，孩子甫出世，就嚴格遵從育兒守則，什麼玩具最具啟發性、什麼食物營養價值最高等等，媽媽都能如數家珍。

孩子兩至六歲時，媽媽搖身一變成為馴獸師。你會訝異，這個歲數的人仔，竟然會懂那麼多東西。他們不會再像一嚿飯糰般任你搓圓撳扁，他們會懂跟你對著幹，凡事不合作，稍不順意就放聲哭鬧，像個小野人，媽媽無時無刻要想盡辦法馴服孩子，非常費力。

孩子6至12歲時，全家的生活，都會聚焦於孩子的學業成績上，媽媽變成了老師，自己要在家提早教課本，孩子方能勝人一籌。媽媽有時又會變成孩子的同學，跟他們一起重讀小學。但大部分時間，媽媽都是總監，雙眼盯緊孩子，監察著孩子的每個細節。

孩子12至16歲時，很多媽媽都會突然變成業餘心理學家，嘗試拆解孩子奇怪的行為，和詮釋自己經常失控的情緒。

孩子16至21歲，媽媽變成戀愛專家，輔導孩子的戀愛疑惑，嘗試為他們理智分析戀愛的利與弊，孩子失戀時，又會默默地聆聽他們哭訴。

孩子21歲之後，媽媽主力是一隻飯腳；若孩子回家吃飯嘛，他們會第一個通知你；有那家熱爆餐廳想試吃嘛，他們會約你。

注意：以上角色，只限於與子女關係良好的媽媽，否則，你或許什麼都不是。