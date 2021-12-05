香港又快要舉行特首選舉，而落實如何做一個好特首，又回到怎樣做一個好領袖的ABC。

記得美國通用電氣公司前董事長兼行政總裁傑克•韋爾奇(Jack Welch)曾在《亞洲華爾街 日報》撰文，在一篇以四個E (Four E's)為題的文章，說明領袖必須具備的特質，四個E代表的是活力(energy)、鼓舞(energize)、膽識(edge)與執行力(execute)。

本文先談「活力」與「鼓舞」這兩點。韋爾奇說，成功的領導人有用不完的充沛精力，能夠衝！衝！衝！喜歡行動和酷愛改變。這裡所謂「活力」，應是生命力(lifeforce)。這種力量是非物質的，且與年齡無關。有些人年紀輕輕，已是未老先衰；但老而彌堅的大有人在。

心理學家眼中的活力，佛洛伊德 用libido(力比度)這個名詞，或譯「性力」、「本能」，也有人認為性力類似佛學的「業力」，但業力對人生影響無處不在，活力只能是業力的一部份，且業力又分善業、惡業和無記業三種，若是惡業領袖，反會驅使其追隨者產生貪求和瞋恨等惡念。好的領袖，必須是善業領袖。

次說「鼓舞」。這是從活力的英文energy這個名詞，化為動詞energize，也可譯作「激勵」，物理學的說法是「通電」。

韋爾奇的詮釋，是指領袖具有使別人充滿活力的能耐，熱愛人們，並能促使別人勇往直前。「活力」是對當事人而言，「鼓舞」則是對別人而言。

想起了已逝世十年的蘋果電腦創辦人喬布斯便有不少「鼓舞」別人的金句，例如談生命是Stay Hungry. Stay Foolish(一般譯作「求知若飢，虛心若愚」)，這應與「渴求、守拙」有關。

至於他談創意，是「領袖和跟風者的區別就在於創新」﹔談工作，是「成就一番偉業的唯一途徑就是熱愛一己的事業」，無不發人深省。