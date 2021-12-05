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Easy On Me

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

雖說人人都會犯錯，但有些人為錯誤是絕對可以避免的；犯了，足以致命。近日，澳洲電視台就有主持人犯了低級錯誤，令他醜出國際，隨時飯碗不保呢。

世界樂壇天后Adele，已足足六年沒有出版新歌了，她最近的CD《30》可說是千呼萬喚始出來，旋即成為世界焦點。

誰都知道Adele是相當有個性的藝人，她向來不會輕易接受傳媒訪問，能夠近距離接近她的記者，都是經過精心挑選的。近日，她除了接受Oprah的訪問，還欽點了澳洲第七頻道成為澳洲獨家訪問她的傳媒。

電視台為了隆重其事，專程派了當時得令的主持人Matt Doran，連同一大隊攝製人員遠赴倫敦訪問巨星Adele。最終訪問是完成了，但Adele所屬唱片公司卻決定禁止該訪問於澳洲電視台播出，令該台蒙受巨額損失，原因是Matt犯了一個不容原諒的過錯。

訪問完成後，Adele誠意地反問Matt，對她的新唱片意見？他竟然聳聳肩說：「其實，我只聽過《Easy On Me》，其他的都沒聽過！」沒做足功課就膽敢空槍上陣訪問天后？這是多丟臉的事情啊。

Matt企圖解說，他是錯過了附有Adele新歌的電郵，但毋須是行內人也清楚他是在砌詞狡辯吧，盡責的記者是會主動追料的。也許Matt是太輕敵了，又或許他是太習慣被一堆助手服侍了，自己輕飄飄以為是太上皇。

已火速成為神曲的《Easy On Me》，對Matt一點也不「easy」呀！

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