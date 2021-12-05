幾個月前，家中收養了一隻小貓，瘦弱細小。往飼料店買飼料，老闆娘親切介紹魚味、雞味、肉味等貓糧。我買了一大堆貓糧、罐頭，有些疑惑，如果人類應該多吃新鮮食品，少吃罐頭和包裝食品，貓兒也應該吃得健康才成。

向老闆請教︰「以後小貓長大，我將人類的食物不加調味料煮熟給小貓吃，既多變化，營養又均衡，不是更好嗎？」

老闆聽了強調說︰「當然不好啦！貓糧最好，所有營養成分量度準確，比例均衡；若吃其他食物，小心會脫毛，變成癩痢貓。」

我大吃一驚，其後每天只餵貓糧。但漸漸發現小貓對貓糧並沒有興趣，反而愛跳上桌子，搶吃我們的食物，搶叉燒、搶燒雞、搶三文魚，聞到香氣就搶，充滿鬥志。從常理推測，古代的貓沒有貓糧都可以活得好好的，現代貓沒理由不一樣。於是發揮創意，平時煮餸留一點肉、菜，切碎蒸熟，不加調味，也給小貓一碟。貓兒幾個月後長得豐腴飽滿，毛色光潤，絲毫沒有脫毛，更非癩痢貓。

此時恍然大悟，所謂「癩痢貓」只是推銷伎倆。相信貓兒的嘴巴，好過相信老闆的嘴巴。現在每天晚飯，我們享用碗中的美食 ，貓兒享用牠碗中不加調味的同樣美食，人與貓皆大快朵頤。