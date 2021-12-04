文化人類學家克利福特˙葛爾茲(Clifford Geertz)的文化詮釋，對印尼 峇里的研究，特別饒有趣味。筆者也曾旅遊峇里，當時最使我驚訝的是，其人口竟有八成的宗教信仰與伊斯蘭教無關，而是具有峇里特色的印度 教。這處地方是研究文化的寶藏，對人類學家產生文化衝擊，可以理解。

如今許多人遊峇里，只懂吃喝玩樂，忽略峇里的文化內涵，沒有深入探討峇里式的印度教，另闢蹊徑，令人一開眼界。

峇里的印度教，是在十一世紀時由蘇門答臘及爪哇兩地的印度教徒傳入，再與峇里本土的古老信仰融合，與今日印度的印度教徒所遵行的形式大相逕庭，很有研究價值。

峇里的精髓，在於它展現豐富的宗教與藝術文化，大大小小的廟宇達五萬多，令人目眩。

而廟宇雖多，卻找不到兩座大小、樣式、組合或裝飾都一樣的，每座廟宇的設計都獨一無二，廟宇周邊環境更充滿異國情調。

葛爾茲也許在峇里找到心中的鹿，並且脫了鹿角。他的重要著作是《文化的詮釋》，提出Thick Description 這個概念，有的譯作「深層的描述」。

譯Thick作「深層」，筆者覺得似乎不夠全面，它是厚的、濃的、密的、稠的、粗大的、豐茂的；Webster辭典指thick不僅有深度，更有廣度，換言之，這是全方位的考察，也是符合葛爾茲的想法，將文化概念作既深且廣的延伸，找出其中的脈絡意義。

可見thick不是深層，而是厚實。一個「實」字可顯出其內涵，不厚實便是虛薄，以「厚」對「薄」，以「實」對「虛」。文化研究最忌虛薄，虛薄則膚淺、浮泛，明末思想家王船山曾痛心疾首說：「禍莫大於浮淺」，對文化問題未作深入探討便輕率作出評論，說三道四，為害不淺！