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文化詮釋

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起文化，如今很難不提克里弗德·紀爾茲(Clifford Geertz)，雖然他去世已有15年，但他在上世紀六○年代，對文化提出一種「厚實」(Thick)的觀點，仍不失歷久常新。

甚麼是文化？早在上世紀五○年代，光是對文化的定義，已超過150種，但畢竟大同小異，直至文化人類學家紀爾茲視文化具有象徵意義的符號學，才使人耳目一新。他認為文化是使社會現象可以被理解的脈絡，其文化詮釋，在於指出概念的價值不在於本質，而在於延伸的可能性。

紀爾茲的文化詮釋，其主要成就在於對有關摩洛哥和印尼的研究，他在印尼時曾對爪哇和峇里島的社會文化作了深入的實地調查，並以此為基礎，對文化和知識的性質提出新的看法。

爪哇的日惹和印尼的峇里島，筆者旅遊時都曾涉足。日惹是爪哇文化的發祥地，至今仍保留許多古文化遺跡，街上建築古色古香，有九成人口信奉伊斯蘭教，但傳統的爪哇文化和神祕主義仍在人們日常生活扮演重要角色。

位於日惹西北的婆羅浮屠，是世界七大奇蹟之一，與金字塔、萬里長城齊名。它大約建於公元750年至850年間，由當時統治爪哇島的夏連特拉王朝(Shailendra Dynasty)統治者興建。所謂「婆羅浮屠」，其名字的意思，可能來自梵語Vihara Buddha Ur，意思是「山頂的佛寺」。

婆羅浮屠後來因為火山爆發，使其佛塔群下沉、並隱蓋於茂密的熱帶叢林近千年，直到19世紀初才被發掘出來。這個寺廟群在聯合國援助下於1970年得以重建。從上往下看它就像佛教金剛乘中的一座曼荼羅，同時代表著佛教的大千世界和心靈深處。若以婆羅浮屠作為文化詮釋的對象，必會帶來很多啟發和想像力以及創意的空間。

印尼 聯合國

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