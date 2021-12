疫情 封關,惟有在香港 尋找樂趣,行山、住酒店staycation、看電影 、欣賞話劇和演唱會成為最佳選擇。最近看過可說是近期最精采難忘的節目——慶祝音樂教父Uncle Ray榮休的音樂會。

雖然沒有天王巨星,但每位嘉賓都是實力派歌手,唱的是六○、七○、八○年代的英文金曲,是難得以英文歌曲為主的本地音樂會。不是誇大,因為Uncle Ray已96歲,演唱歌手最年輕的也已54歲,這場盛會看來怕是本世紀第一次,也可能是唯一一次。

曾幾何時,收聽香港電台音樂節目成為我消閒減壓的最佳選擇。放工開車返屋途中,先聽區瑞強節目,飯後聽的有「恬淡情懷」、「音樂情人」,到10點鐘就會轉去第三台聽「All The Way with Ray」。

Uncle Ray從事廣播工作逾70年,是金氏紀錄大全最長壽的唱片騎師(DJ),敬業樂業,做同一個節目40年。今年出版自傳,在自序中他透露有記者問,每天做同一件事,會否感到沉悶,有想過放棄嗎?他簡單回答:每天都做自己喜歡的事情,介紹自己聽過的好歌給樂迷,怎捨得放棄?就是這分對音樂的熱誠,每晚為我們送上悅耳金曲,為生活減壓。

他沒有刻意追求事業發展,只是抱住凡事全情投入的精神,不會欺場。很喜歡他說過的一句話:「每一個人的成就只須向自己負責。」他感謝喜歡和不喜歡他的人,因為他們的出現豐富了他的人生。

人生匆匆數十年,能夠做自己喜歡的事,活得精采,真的無悔這生。