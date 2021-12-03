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唱片騎師之父

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

疫情封關，惟有在香港尋找樂趣，行山、住酒店staycation、看電影、欣賞話劇和演唱會成為最佳選擇。最近看過可說是近期最精采難忘的節目——慶祝音樂教父Uncle Ray榮休的音樂會。

雖然沒有天王巨星，但每位嘉賓都是實力派歌手，唱的是六○、七○、八○年代的英文金曲，是難得以英文歌曲為主的本地音樂會。不是誇大，因為Uncle Ray已96歲，演唱歌手最年輕的也已54歲，這場盛會看來怕是本世紀第一次，也可能是唯一一次。

曾幾何時，收聽香港電台音樂節目成為我消閒減壓的最佳選擇。放工開車返屋途中，先聽區瑞強節目，飯後聽的有「恬淡情懷」、「音樂情人」，到10點鐘就會轉去第三台聽「All The Way with Ray」。

Uncle Ray從事廣播工作逾70年，是金氏紀錄大全最長壽的唱片騎師(DJ)，敬業樂業，做同一個節目40年。今年出版自傳，在自序中他透露有記者問，每天做同一件事，會否感到沉悶，有想過放棄嗎？他簡單回答：每天都做自己喜歡的事情，介紹自己聽過的好歌給樂迷，怎捨得放棄？就是這分對音樂的熱誠，每晚為我們送上悅耳金曲，為生活減壓。

他沒有刻意追求事業發展，只是抱住凡事全情投入的精神，不會欺場。很喜歡他說過的一句話：「每一個人的成就只須向自己負責。」他感謝喜歡和不喜歡他的人，因為他們的出現豐富了他的人生。

人生匆匆數十年，能夠做自己喜歡的事，活得精采，真的無悔這生。

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