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明太祖寶訓

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「寶訓」，是歷代王朝官修、專輯某個皇帝詔令諭旨及其言論的語錄類檔案編纂。如今坊間流傳的《寶訓全文》，據說是明太祖寶訓，記錄朱元璋治國、施政、納諫、刑法、武備等內容：有論治道、尊儒術、任官、戒奢侈、求賢及諭群臣等各卷。

明太祖朱元璋，17歲時父母雙亡，入皇覺寺做和尚，歷時七年。及元末亂起，他投入郭子興陣營，升至大將。郭子興歿後，繼續率領其部眾，威震四方，於南京稱帝，以「明」為國號。又因他當過和尚，習過佛法，因此說出《寶訓》「各有前因莫羨人」的佛學色彩句子，也不足為奇，未必如他所言，是先哲名句。

在歷代著名帝王，明太祖朱元璋與佛教緣分可謂特別深厚，對佛教制度亦多有建樹。他每見善信真修，都由衷讚歎。對於「隆冬之時，衣服頹靡，疊膝禪房，慕如來六年之苦行，意欲了心性以化世人，皆同善道」，對嚴寒致肌膚凍裂，亦不相告的「力修之僧」，他表示極大尊敬。

朱元璋的另一著名對聯，是為閹豬人寫的春聯：「雙手劈開生死路，一刀割斷是非根」，寫得甚有氣魄，可說是朱元璋的內心寫照，若說有佛學智慧，就頗有爭論。他逐鹿中原、削平群雄、爭天下，何嘗不是你死我亡，不正是「雙手劈開生死路」？當他登基後，刻薄寡恩，誅殺功臣，為免後患而斬草除根，不正是「一刀割斷是非根」？

至於說「各有前因莫羨人」的佛學智慧，用得最不適當的是那個「羨」字。有人將「羨」字改為「妒」字，境界更低。「妒」分明是瞋念，而「羨」多少也引發貪念。若真的有佛學修為，恐怕應是「各有前因莫問人」，先做好自己便是。

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